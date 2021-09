Microjuegos a mansalva en WarioWare: Get It Together! para Nintendo Switch – ¡Ahora mejor en compañía!

Villano, ladrón de tesoros, piloto de karts, golfista, tenista, deportista olímpico en general, luchador, aspirante a millonario, entrepreneur, y también desarrollador de videojuegos. Si alguien puede rivalizar en cuanto a polivalencia con Mario, ese es, sin duda, su archirrival Wario. Con su traje amarillo y morado se dedica a las fechorías, pero siempre que ha vestido su outfit desenfadado de motero, ha pensado en hacerse rico a base de explotar las capacidades de las diferentes consolas de Nintendo, y ahora no será menos con WarioWare: Get It Together! disponible para Nintendo Switch a partir de este viernes.

Wario está creando su propio videojuego junto a todos sus amigos, para hacerle competencia al gran éxito de Ciudad Diamante, Pyoro, pero algo ha corrompido todo el código. Esta vez, Wario y compañía serán los protagonistas de los más de 200 microjuegos, y serás tú, el jugador, Joy-Con en mano, quien mueva a los personajes del videojuego dentro del videojuego y ayude a resolver toda esta locura. Todo esto suena muy caótico, porque así es Wario. Pero si es muy difícil de seguir, empecemos desde el principio.









Wario nació en 1992 como la contrapartida a Mario, el villano de Super Mario Land 2: 6 Golden Coins que vestía una gorra con una W en un juego de palabras con la palabra japonesa “warui”, que significa “malo”. El Mario malo: Wario. Su ambición hizo que tardase poco en hacerse con el protagonismo, y el tercer Super Mario Land ya se llamó directamente Wario Land. Y mientras buscaba tesoros, en 2003 empezó a desarrollar sus propios juegos con WarioWare, Inc.: Minigame Mania, para Game Boy Advance.

El estilo de Wario es cotidiano, desenfadado, ecléctico, soez, gracioso,… pero rapidísimo y directo. Una instrucción sencilla, una pantalla con un entuerto y apenas cinco segundos para resolverlo. ¡Encesta una pelota! ¡Gira unas aspas! ¡Haz despegar un cohete! ¡Mete unos dedos en una nariz! ¡Limpia una casa! ¡Esculpe una estatua! ¡Esquiva una salchicha con ruedas!

Tras crear sus adictivos microjuegos que se resuelven con poco más que pulsar un botón, Wario se cargó con la tarea de sacar partido a alguna de las características únicas del hardware de Nintendo allá por donde fuese, y con Nintendo Switch, ¿qué mejor forma de aprovechar los dos mandos Joy-Con incluidos con la consola que con un tropel de microjuegos para dos jugadores?

WarioWare: Get It Together! es un metavideojuego, y aquí no se maneja a esos dedos, cohetes, aspas o herramientas, sino que el jugador controla al personaje que, con sus habilidades propias, hará que se accione el elemento clave de cada microjuego. Una lección de diseño apabullante que hace que los más de 200 microjuegos sean aptos tanto para ser jugados en solitario o en compañía, y que se resuelvan de forma diferente dependiendo de a quién de los más de 12 amigos de Wario decidas controlar.

Jimmy T, 9-Volt, Young Cricket, Mona, Orbulon, Ashley, Kat y Ana,… Cada personaje tiene sus propias habilidades, ¡pero también su propio set de microjuegos! Naturaleza y animales, deportes, ciencia, comida, y mucho más. ¡Incluso se riza el rizo en los microjuegos que homenajean a videojuegos de Nintendo!

Esto de los juegos dentro de juegos dentro de juegos puede parecer confuso, pero WarioWare: Get It Together! puede ser tan simple como coger un Joy-Con y pulsar un botón. Si todavía tienes dudas, sobre qué es esto de los microjuegos, puedes descargar la versión de prueba gratuita desde la Nintendo eShop de Nintendo Switch.

Además de la historia para uno o dos jugadores *, WarioWare: Get It Together! tiene modos de juego a mansalva. La sección “Popurrí” ofrece un modo de fiesta competitivo para amigos que buscan una sesión de diversión y locura en una misma consola. Es posible competir en microjuegos, así como en muchos otros desafíos divertidos, o bien cooperar con hasta cuatro jugadores. Además, los más competitivos podrán ponerse a prueba en la Copa Wario, participando en desafíos semanales que les permitirán acumular puntos y luchar para alzarse con la gloria**. Y todas las monedas conseguidas en los diferentes modos de juego se pueden invertir en un amplio abanico de opciones de personalización.

WarioWare: Get It Together! trae la locura a Nintendo Switch en la entrega de la serie más centrada en el multijugador, pero también la que ofrece más razones que nunca para seguir jugando, tanto en solitario como entre amigos. WarioWare: Get It Together! estará disponible a partir del 10 de septiembre, solo para Nintendo Switch.