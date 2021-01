Uganda ordena el cierre de las redes sociales y Twitter denuncia que se están violando los "derechos humanos"

Venimos de una semana en la que la libertad de expresión, los derechos fundamentales y la neutralidad de las redes están en el centro del debate público. A raíz de la toma del Capitolio de los Estados Unidos por parte de los exaltados seguidores de Donald Trump Twitter, la red social preferida por el presidente saliente, decidió cerrarle la cuenta, así como Facebook que tiene bloqueado a Trump de forma indefinida.

Muchos han sido los usuarios que han tratado de promocionar otros servicios de redes sociales como alternativa a Twitter, al considerar que no se estaba respetando la neutralidad que le presuponían a la empresa mientras que Twitter, por su parte, se ha escudado en un incumplimiento de sus políticas y en los mensajes incendiarios del presidente. Es así como Parler entró en escena para volver a caer en el olvido en prácticamente el mismo tiempo en el que se encumbró.

Esta red social, utilizada por los sectores conservadores norteamericanos recibió fuertes presiones, cuando no ataques, de las grandes corporaciones tecnológicas de nuestro tiempo. Apple y Google decidieron retirar la aplicación de sus tiendas de aplicaciones y finalmente Amazon remató la intentona de Trump y sus fieles de terminar con la hegemonía de Twitter al retirarla de sus servidores. En nuestro país, políticos como Santiago Abascal (Vox), Bea Fanjul (PP) o Juan Carlos Girauta (ex-Ciudadanos) se abrieron cuentas en la efímera experiencia social.

Con todo este contexto, nos encontramos con que el gobierno de Uganda ha ordenado este martes a todos los proveedores de Internet, 48 horas antes de las elecciones generales que se celebrarán este jueves, bloquear el acceso de las redes sociales y aplicaciones de mensajería más populares, incluidas Facebook, Twitter y WhatsApp, hasta nuevo aviso. Un anuncio que no ha gustado nada a la mismísima Twitter:

Ahead of the Ugandan election, we're hearing reports that Internet service providers are being ordered to block social media and messaging apps.



We strongly condemn internet shutdowns – they are hugely harmful, violate basic human rights and the principles of the #OpenInternet.