La 'tiktoker' que se ha vuelto viral al acertar sus predicciones de todo lo que ha pasado en 2022

No hay duda de que TikTok se ha convertido en una de las redes sociales preferidas de los jóvenes, porque ofrece un tipo de contenido que nunca antes se había visto en otra aplicación. En vídeos cortos de no más de tres minutos, se puede ver de todo, desde bailes creados por tus artistas favoritos, hasta explicaciones y análisis de temas políticos. Eso sí, hay quien lleva la red social un paso más allá y decide hacer de ella su modo de vida y su fuente de ingresos.

Eso sí, no hay una fórmula secreta para triunfar en ella, y lo que puede parecer que nunca se va a viralizar, termina haciéndolo. Si no, que se lo pregunten a Hannah Carroll, una tiktoker que se define a sí misma como "la chica de las predicciones", porque, poco a poco, se ha convertido en toda una "Nostradamus" de nuestros tiempos modernos.

Porque sí, ha conseguido que once de las catorces predicciones que hizo a principios de años, se hayan cumplido, algo que, en realidad, no es nada fácil. La última de las predicciones, y por la que se ha hecho viral, ha sido por "adivinar" que en este 2022, la Reina Isabel II iba a fallecer.

"Desgraciadamente, esta es la predicción número once que se cumple de las catorce que hice. Descansa en paz, Reina Isabel, eras amada por muchos" comentaba en su cuenta de TikTok.

¿El resto de predicciones? Todas relacionadas con la música pop y con Hollywood, llegando a adivinar que tanto Harry Styles como Beyoncé iban a lanzar álbum este año (algo que ha pasado con Harry's House y Renaissance), el embarazo de Rihanna (aunque ya ha dado a luz) o que el matrimonio formado por Nick Jonas y Priyanka Chopra estaba esperando un bebé.

Eso sí, aún quedan tres predicciones que, de momento, no se han cumplido y que, de hacerlo, se volvería todavía más viral. Hay también, en TikTok, quien se hace viral gracias a la influencia positiva que puede llegar a tener en otros jóvenes.

Nuria Jordá, la joven con disfagia que utiliza TikTok para dar a conocer su enfermedad

En menos de dos semanas, Nuria Jordá, de tan solo 21 años, ha conseguido acumular casi 400 mil seguidores y más de ocho millones y medio de 'me gusta' en TikTok. Eso sí, lejos de lo que se suele ver habitualmente en el feed o el 'para ti' de muchos usuarios, Nuria no sube contenido musical, ni bailes. El contenido de Nuria no es otro más que el de dar a conocer el trastorno con el que convive diariamente: la disfagia.

A través de estos vídeos cortos, la joven trata de responder las dudas de toda la comunidad que quiere seguir de cerca cómo es su día a día con la enfermedad que, tal y como ella misma ha contado, se trata de un trastorno en el proceso de tragar. En este caso, afortunadamente, es reversible y trabaja mano a mano con un logopeda para tratar de mejorar.