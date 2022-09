Reto visual: ¿puedes encontrar al pingüino en esta imagen en menos de 10 segundos?

Los retos visuales son muy populares en Internet. Suelen ser imágenes que se vuelven virales y que ponen a prueba todas nuestras capacidades y agudeza visual. Así, ponen a prueba tu agilidad mental y tus dotes de observación y causan sensación en redes por lo complicado que resultan en muchas ocasiones.

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos virales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

Un entretenimiento que puede complicarse en ocasiones, pero que de resolverse pasa a ser de una gran satisfacción. Es por ello por lo que te ponemos ante este reto: ¿eres capaz de encontrar al pingüino en menos de 10 segundos?





Todo depende de cómo observes la imagen. Apenas dispones de diez segundos para poder dar con la respuesta correcta y demostrar todas tus capacidades. Deberás buscar ese pequeño pingüino oculto con el resto de animales o piezas que componen la imagen. Este reto visual llevará al límite tu percepción y mente, es más, comprometerá tu agilidad mental.

Se trata de un reto complejo. Los retos visuales forman parte de las principales tendencias que circulan hoy en día. Mantén tu atención y analiza detenidamente la imagen, pero ten en cuenta que solo tienes 10 segundos. ¿La respuesta? Ahora la conocerás.

¿Te rindes? No te preocupes. No eres ni la primera ni la última persona que no ha sido capaz de encontrar al pingüino. Vamos a ver dónde está…





Ahora parece más sencillo, ¿no? Pero no te preocupes, lo lógico es no acertar si no estás acostumbrado a hacer este tipo de retos.

Beneficios de los retos visuales

Son muy importantes a medida que nos hacemos mayores y envejecemos, pues es entonces cuando nuestros sentidos se van debilitando progresivamente. Gracias a este tipo de juegos ayudamos a frenar la debilitación lógica que provoca el paso de los años y que nos hace que vamos perdiendo agudeza en el gusto, el olfato, el tacto, el oído y, sobre todo, en la vista.

Y también, por qué no decirlo, los juegos visuales nos ayudan, tengamos la edad que tengamos, a pasar un buen rato, tanto solos como en familia, mientras que intentamos resolverlos.

Las redes sociales están llenos de este tipo de retos, unos con más dificultad que otros, como estos que os compartimos a continuación.

Múltiples ventajas teniendo en cuenta lo importante que es tener nuestro cerebro activo a medida que va avanzando el tiempo. Aunque también este tipo de juegos de percepción visual son muy importantes en los niños, pues fomentan la discriminación visual y la percepción de diferencias, estimulando tanto la atención como la percepción. De ahí que el estímulo de estos aspectos a edades tempranas ayudar a prevenir la aparición de problemas más adelante, al tiempo que contribuye a desarrollar la concentración.