Cómo verificar tu cuenta de Instagram y qué requisitos debes cumplir

Hasta agosto de este año era prácticamente imposible solicitar la verificación de la cuenta de Instagram para cualquier usuario normal. La famosa insignia azul estaba reservada solo para un grupo selecto de personajes públicos, celebridades y marcas. De hecho, no existía ni un solo formulario o proceso que seguir para pedir a la red social que verificase una cuenta. La única forma de lograrlo, hasta el momento, era tener contacto directo con la empresa, propiedad de Facebook, para que algún empleado pudiera realizarlo directamente.

Pero la cosa ha cambiado, porque ahora cualquier usuario puede solicitar la verificación, aunque eso no significa que Instagram vaya a aprobar todas las peticiones que reciba, que no va a ser así. De todos modos, te vamos a contar cuál es el proceso que debes seguir para que tu cuenta pueda ser verificada y qué requisitos debes cumplir si quieres conseguir la codiciada insignia azul. El proceso no requiere más de un minuto.

Cómo verificar tu cuenta

1. Abre la aplicación de Instagram en tu móvil y accede a ajustes. Lo encontrarás en tu perfil, pulsando el botón de la esquina superior derecha y, después, en la zona inferior de la pantalla.

2. Desplázate hacia abajo hasta que encuentres la opción "Solicitar verificación".

3. En el formulario que verás, debes escribir el nombre de tu cuenta si no aparece ya, tu nombre completo y subir una foto de documento nacional de identidad (DNI) para verificar que eres el dueño legítimo de la cuenta. Si la cuenta representa una empresa puedes enviar, por ejemplo, los estatutos de constitución de la misma.

4. Pulsa en enviar y, si cumples con los requisitos que te contamos a continuación, recibirás una confirmación en tu correo en el que se te informará de que tu cuenta está verificada. De lo contrario, en el correo se te informará de que no se ha podido verificar.

Qué requisitos cumplir para obtener la verificación

1. Tener un perfil auténtico. Es decir, no hacerte pasar por nadie, no suplantar la identidad de nadie y ser la persona responsable de la marca o medio del que quieras obtener la verificación.

2. Único. Solo puede haber una cuenta verificada por organización, empresa o persona. Esto significa que si ya existe otra cuenta verificada para la empresa que quieres verificar, no aprobarán el proceso. La única excepción que permiten es que se realice en el caso de que existan cuentas en distinto idioma de una entidad.

3. Público. Las cuentas que tienen el perfil privado no serán aprobadas para ser verificadas.

4. Completo. Debes tener configurado todo el perfil: biografía, foto y al menos un publicación aunque cuantas más haya, mejor. Es importante que tampoco incluyas ninguna invitación a añadirte a otras redes sociales.

5. Notable. La red social señala que las cuentas verificadas están reservadas para personas o marcas conocidas con una alta tasa de búsquedas. Es decir, un personaje público, celebridad o marca nacional o global. Uno de los criterios que Instagram sigue para verificar una cuenta es qué relevancia tienes en todo internet (webs, otras redes sociales, etc.).

Instagram advierte de que la cantidad de peticiones que está recibiendo en estos momentos es muy elevada y que puede tardar en responder a las nuevas varios días. Por tanto, si la envías y no obtienes respuesta alguna en tu correo, no debes preocuparte de nada. La red social te avisará tanto si te aprueba la cuenta como si no.