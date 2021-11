Youtube cambia para siempre: Google anuncia una novedad en los vídeos del móvil a partir de noviembre

Google, el gigante que ya es más que un buscador online, ha anunciado en las últimas semanas dos grandes cambios en cómo funcionará a partir del mes de noviembre la app de vídeos Youtube, propiedad de la marca. Cambios que afectan a cómo se verán estos contenidos en el dispositivo móvil, tanto para la app general de visionado de vídeos como para la especializada en música, Youtube Music, que rivaliza con otras plataformas como Spotify o Apple Music.

Además, a todo ello hay que sumarle que la compañía también ha anunciado que dejará de funcionar, al igual que Whatsapp recientemente, en aquellos dispositivos que no puedan actualizarse más allá del sistema operativo de Android 2.3.7. Y es que no habrán sido pocos los usuarios que se habrán percatado de que en las últimas semanas ya no pueden utilizar app tan usuales como el propio Youtube, Google Play o Gmail, entre otras.









Los dos grandes cambios de Youtube



El primero de los grandes cambios que ha introducido la plataforma de vídeos es algo que venían demandando los usuarios desde hace tiempo: poder ver los comentarios cuando la pantalla está en horizontal. Eso sí, no hay una manera directa de activarlos, sino que debemos abrir la pestaña de comentarios mientras tenemos la versión vertical para, posteriormente, girar el dispositivo, de manera que podremos verlo a pantalla partida. Algo que puede resultar muy útil para los vídeos en directo.

El segundo gran cambio compete a la plataforma Youtube Music y a su versión gratuita. Hasta ahora, además de tener que consumir los habituales anuncios, teníamos que tener la app siempre en un primer plano para que se cortase la música. A partir de este mes el servicio ha incluido una nueva modalidad y permite, incluso en la versión gratuita de la aplicación, salir de Youtube Music o bloquear la pantalla del teléfono y seguiremos escuchando nuestra lista de reproducción.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Los móviles en los que deja de funcionar Youtube



Como el resto de aplicaciones de Google, ya ha dejado de ser accesible para toda una serie de usuarios que tienen dispositivos que funcionan con el sistema operativo de Android. Y es que todas las apps propiedad del gigante de búsquedas por internet dejarán de estar disponibles para aquellos que todavía operen con un sistema Android 2.3.7, así como todas las versiones anteriores. Se trata de un cambio que ya se produjo el mes pasado y que ya ha dejado a muchos usuarios sin la posibilidad de utilizar la plataforma de vídeos online.

Eso sí, hay toda una serie de dispositivos móviles que no podrán actualizar el sistema operativo a una versión posterior. Estos son aquellos que fueron lanzados al mercado antes de 2011. No obstante, y tal y como subrayan los portales especializados, estos sólo representan el 0,2% de todos los dispositivos que están actualmente en el mercado. Para volver a utilizar Youtube, sólo tenemos que ir a Ajustes, a la pestaña 'Sistema' y buscar 'Versión de Android'.