WhatsApp rectifica tras la polémica: aplaza los cambios en su política de Condiciones y Privacidad

WhatsApp ha decidido aplazar al mes de mayo la entrada en vigor de los cambios en su política de Condiciones y Privacidad, que inicialmente iban a hacerse efectivos el 8 de febrero, y ha reiterado la protección de las conversaciones con encriptación de extremo a extremo que impide que la empresa pueda acceder a su contenido.

A principios de enero los usuarios de WhatsApp comenzaron a ver un mensaje que avisaba de cambios en el servicio sobre los datos que recopila WhatsApp de los usuarios y a su tratamiento, así como relativos a la forma en que los negocios pueden usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp.

En el mismo mensaje que avisaba de que para poder seguir usando el servicio de mensajería, los usuario debían aceptar los cambios.

La compañía señaló entonces que las nuevas políticas no suponen cambios materiales en el procesamiento de los datos para los usuarios de la Unión Europea, y que WhatsApp todavía no comparte los datos de dichos usuarios con Facebook con el fin de que la empresa matriz los use para mejorar productos y anuncios.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP