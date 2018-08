El truco que querrás llevar a cabo cuando vayas a cargar el móvil

La batería del móvil es algo que siempre debemos tener a tope y precisamente cargarlo es algo que hacemos a diario varias veces al día. Y no siempre se encuentra un sitio para poder cargarlo, pero tampoco es sencillo encontrar el lugar adecuado (que no se quede en el suelo, etc). Es por ello, que un usuario de Twitter, @fumawelas, ha querido compartir en las redes sociales un pequeño truco que seguro que a más de uno seguro que le va a servir en algún momento.

Mientras nosotros vivimos en el 2018, mi hermano vive en el 3018 pic.twitter.com/SyLEVg48i1 — �� (@fumawelas) 29 de agosto de 2018

Con la imagen (que por cierto, ha dicho que no es suya) ha querido animar a las personas a probar este truco, donde aparece el móvil apoyado en el cable. Lo cierto es que para muchos esto puede llegar a ser peligroso, puesto que se puede caer y romper la pantalla del móvil. De hecho, varios han querido publicar otras alternativas para la carga del teléfono.