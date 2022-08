El truco infalible para descargar imágenes de Instagram en tu teléfono: sin capturas de pantalla

Es una de las aplicaciones más usadas en nuestro país. En concreto, según datos analizados por laComisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Instagram (45,4%) es la segunda red social que más se usa por los españoles. Solamente superada por Facebook (55,8%). Además, 9 de cada diez ciudadanos de nuestro país tienen un teléfono inteligente que utilizan para realizar mensajes online y consultar publicaciones a través de redes sociales.

De lo que no cabe duda es que Instagram se convierte en una red social de referencia para aquellos que quieren mostrar al mundo un contenido más visual. Es probable que quieras guardar tus fotos pues te gustan los filtros y efectos que ofrece... o por más motivos. Pero, con los trucos que vamos a darte, podrás guardar las fotos que te gusten y aquellas que te resulten atractivas de otras cuentas que sigues.









Esta aplicación permite el guardado de imágenes que has podido filtrar y editar. Se trata de un proceso que se realiza desde la app hasta la galería de fotos de tu teléfono. Únicamente tienes que seguir 5 pasos: abre la aplicación. Inmediatamente después, toca el botón en el que aparece la silueta de una persona o tu imagen de perfil, en la esquina derecha inferior de la aplicación. Más tarde, y una vez accedas a tu perfil personal, toca las tres barras horizontales que se encuentran en la esquina derecha superior. Justo donde se encuentra tu nombre de usuario.

Al realizarlo, esto abrirá el menú. Lo siguiente que debes hacer es acceder a ajustes, seguido de cuenta, y finalmente a imágenes. Ahí, podrás activar la opción de guardar todas las instantáneas que desees.









Si quieres guardar una fotografía o vídeo de otro perfil es fácil. Nadie sabrá que has guardado su imagen. Para hacerlo, debes seleccionar la imagen que quieres guardar. En la parte inferior, verás un símbolo de marcador. Una vez lo presiones, ya la tendrás guardada. Con estos pequeños trucos, ya tendrías esas fotografías que no quieres perderte en tu móvil y estarán a salvo de producirse algún error en Instagram.

Instagram probará a mostrar las fotografías en pantalla completa "en una o dos semanas"

Instagram ha confirmado que empezará a mostrar las fotografías verticales publicadas en la red social con una relación de aspecto 16:9 y a pantalla completa, en lugar del habitual 4:5, "en una o dos semanas".

La plataforma comenzó a plantear ciertos cabios en su diseño hace unas semanas, cuando anunció que centraría su estrategia en los 'reels' en lugar de continuar con su habitual apuesta por las publicaciones estáticas del 'feed'.

Sin embargo, a finales de julio, la red social propiedad de Metadetuvo la prueba del rediseño de su 'app', que contemplaba cambios como un 'feed' a pantalla completa o la transición de todos los vídeos de la plataforma al formato de 'reels' tras recibir críticas por parte de sus usuarios.

Ahora, el consejero delegado de Instagram,Adam Mosseri, ha confirmado en su perfil personal y en una sesión de 'Ask me anything', donde responde a las preguntas de los usuarios de la plataforma.