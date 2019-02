Tom Clancy’s Rainbow Six Siege presenta Operation Burnt Horizon. Los agentes australianos Mozzie y Gridlock se unen al equipo Rainbow en la Temporada 1 del Año 4 con un mapa nuevo: “Territorio Remoto” (Outback).

Madrid - En el Six Invitational 2019, Ubisoft ha revelado todos los detalles de la Temporada 1 del Año 4 de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Operation Burnt Horizon presenta dos nuevos agentes, una atacante y un defensor de Unidad Móvil del Regimiento del Servicio Aéreo Especial Australiano (SASR) llamados Gridlock y Mozzie. Estos dos nuevos agentes vienen con un mapa nuevo, Territorio Remoto (Outback), todo un homenaje a las gasolineras y moteles a pie de las olvidadas carreteras de los paisajes arrasados por el sol de Australia. La Temporada 1 del Año 4 también trae un nuevo set de élite para la agente Hibana, que incluye un uniforme, una animación de victoria y una apariencia de arma Onkochishin totalmente nuevos.

En la operación Burnt Horizon se unen dos nuevos agentes, la atacante Gridlock y el defensor Mozzie, amigos desde los años en que prestaban servicio en la Unidad Móvil del Regimiento del Servicio Aéreo Especial Australiano (SASR). Gridlock utiliza los discos de espinas, un dispositivo portátil que cuando se activa, despliega un conjunto hexagonal de púas. Al pisarlo, este dispositivo provoca daños a los defensores y los ralentiza, motivo por el que los discos de espinas son una buena herramienta para controlar el mapa. Por su parte, Mozzie puede utilizar su lanzador de plaga, que, cuando se despliega, se acopla al dron enemigo más cercano y oscurece su cámara. Entonces la plaga inicia una secuencia de anulación que hackea el dron y lo deja bajo el control total de Mozzie.

Junto con estos dos nuevos agentes, la operación Burnt Horizon presenta el mapa Territorio Remoto, una estación de servicio solitaria y caída en el olvido de una de las icónicas autopistas australianas. Territorio Remoto está dividido en tres secciones diferentes, el garaje, el motel y el restaurante, y cada una de ellas es fácilmente reconocible, incluso desde cierta distancia. Territorio Remoto es un mapa de tamaño medio, de modo que los jugadores no tienen que ir muy lejos para encontrar rutas alternativas. Con sus recodos y curvas a la australiana, Territorio Remoto ofrece rincones inesperados y souvenirs típicos de la gran tierra del sur.

Os dejamos el primer gameplay de este nuevo contenido

El servidor de pruebas para Operation Burnt Horizon se pondrá en marcha el 18 de febrero. Este servidor es una versión alternativa de Tom Clancy's Rainbow Six Siege, y permite a los jugadores poner a prueba las próximas funciones del juego, funciones que acabarán formando parte del juego principal. Dado que se trata de un entorno de pruebas, no podemos garantizar una experiencia de juego homogénea en el servidor de pruebas. Invitamos los jugadores a que nos envíen sus comentarios a la plataforma R6 Fix [link: aquí] para informarnos sobre los problemas que puedan encontrar en el servidor de pruebas. El servidor de pruebas es exclusivo para Windows PC.

