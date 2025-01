Si te llama un número que empieza por 621, ten cuidado: este es el peligro oculto detrás que te puede causar un problema

Hoy en día, las estafas telefónicas son una realidad cada vez más común. Seguro que te ha pasado: recibes una llamada de un número desconocido y, al contestar, te ofrecen ofertas increíbles, te preguntan por información personal o, simplemente, no responde nadie al otro lado de la línea. Estas situaciones no solo son molestas, sino que pueden convertirse en un problema serio si no tomamos precauciones.

Recientemente, ha surgido una nueva preocupación entre los usuarios de telefonía en España: llamadas desde números que comienzan con el prefijo 621. Aunque a primera vista parecen inofensivas, podrían esconder intentos de estafa que ponen en riesgo nuestra seguridad.

Alamy Stock Photo Cada vez estas llamdas son más usuales

El peligro detrás del prefijo 621

El prefijo 621 pertenece a números de telefonía móvil asignados en España, y su uso es completamente legal. En concreto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Sin embargo, algunos estafadores están utilizando esta numeración para realizar timos a través de llamadas y mensajes fraudulentos.

Estas llamadas, conocidas como "robollamadas" o llamadas automatizadas, tienen un objetivo claro: recopilar información personal o financiera de las víctimas. Según los expertos en ciberseguridad, las tácticas más comunes incluyen:

Llamadas que se cortan al contestar: Esto sirve para verificar si el número está activo y si la persona responde a números desconocidos.

Esto sirve para verificar si el número está activo y si la persona responde a números desconocidos. Intento de grabar tu voz: Los estafadores buscan que respondas con un "sí" o utilices palabras afirmativas, que luego pueden usar para autorizar transacciones o activar servicios sin tu consentimiento.

Los estafadores buscan que respondas con un "sí" o utilices palabras afirmativas, que luego pueden usar para autorizar transacciones o activar servicios sin tu consentimiento. Solicitud de información personal: Pueden hacerse pasar por empresas legítimas para intentar obtener datos como tu dirección, número de cuenta bancaria o contraseñas.

Al final, el objetivo principal de estas llamadas es suplantar nuestra identidad, ya sea mediante nuestra voz o robando datos sensibles

la experiencia con las llamadas del prefijo 621

Uno de los afectados es la cuenta Millennials Abogados (@millennialsabogados), que explica en TikTok algo que le ha pasado a muchísima gente con este tipo de números. "La semana pasada recibí, como podéis ver aquí en esta fotografía, varias llamadas, y era raro el día que no recibía una llamada desde números de teléfono empezados por este prefijo 621", señala en el vídeo subido a redes sociales. Además,se da el agravante de que esta persona trabaja como autónomo, por lo que necesita coger el teléfono constantemente

Este usuario aporta un tip importantísimo cuando cogemos este tipo de llamadas, y es nunca, bajo ningún concepto, decir "sí" cuando respondemos la llamada, sino algo más neutro como, por ejemplo, "dígame" o similares. "Siempre contesto diciendo 'dígame'. Nunca digo sí, porque esto se trata de un contestador, que haya al otro lado, que graba tu voz para luego realizar contrataciones fraudulentas con tu voz", explica.

Al final, como se trata de un autónomo y por trabajo es obligatorio que coja las llamadas, ha tomado la decisión acertada de bloquear al instante este tipo de números de teléfono, nada más llamen. "Como tengo la obligación de cogerlo, lo cojo. Si no me contestan: bloquear. Y así estoy toda la semana. Así que si os llaman de un número de teléfono nunca contestéis 'sí', siempre decir 'dígame'", concluye.

Pese a que existan alternativas como la Lista Robinson, generalmente estos números lo esquivan

Cómo actuar ante una llamada sospechosa

Si recibes una llamada de un número que empieza por 621 o de cualquier otro número desconocido, es importante que tomes precauciones. Aquí tienes algunos consejos clave:

No compartas información personal: Nunca reveles datos sensibles, como tu dirección, cuentas bancarias o contraseñas, por teléfono. Evita responder con un "sí": Si decides contestar, utiliza expresiones como "Dígame" o "¿Quién llama?". Esto reduce el riesgo de que tu voz sea utilizada de forma malintencionada. Es algo muy importante. Denuncia el incidente: Si crees que has sido víctima de una estafa o recibes llamadas persistentes, informa a las autoridades, como la Policía Nacional o la Guardia Civil.

El prefijo 621 es solo uno de los muchos recursos que los estafadores están utilizando para engañar a los usuarios. Mantente alerta, toma las precauciones necesarias y haz un uso consciente de la tecnología. Recuerda que, cuando se trata de llamadas inesperadas, la mejor respuesta es siempre la prudencia.