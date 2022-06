Software: Windows 11 mostrará las apps que han accedido al micrófono, la ubicación o la cámara en la última semana

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Microsoft ha implementado en Windows 11 una nueva función de seguridad y privacidad que permite comprobar el acceso reciente de las aplicaciones a elementos sensibles del ordenador como el micrófono o la cámara.

El apartado de 'Privacidad y seguridad' de Windows 11 ha incorporado dentro de las opciones de micrófono un historial del acceso más reciente a este elemento, que detalla la aplicación y la hora en la que ha tenido lugar.

Esta novedad, de la que ha informado el vicepresidente de Seguridad del sistema operativo y empresa de Microsoft, David Weston, en Twitter, muestra en concreto la actividad reciente en la última semana. La aplicación se recoge a la izquierda y a la derecha el día y la hora.

New Windows 11 Privacy Auditing features allow you to see history of sensitive device access like the Microphone pic.twitter.com/vq3IJkAIMO

La función también registra el acceso reciente a la agenda de contactos, las llamadas, la ubicación y a la cámara, como recogen en Bleeping Computer, donde matizan, además, que forma parte de la vista previa de Windows 11 de la construcción de junio, disponible en el programa Insider, en el canal de desarrolladores.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando.