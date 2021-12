Software: Google trabaja en la opción para desactivar las restricciones a los procesos fantasmas en Android

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Google trabaja en una nueva función para los desarrolladores que permitiría deshabilitar con Android 13 las restricciones a los procesos fantasma, es decir, los procesos de las aplicaciones que están en segundo plano y que al limitarse pueden hacer que esas 'apps' no funcionen correctamente.

Android 12 ha introducido novedades tanto en diseño, experiencia de usuarios y privacidad, pero también una nueva forma de gestionar los procesos de las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano: la monitorización de los procesos fantasma.

Las aplicaciones que siguen funcionando en segundo plano consumen recursos del sistema, como la batería o la CPU, lo que puede hacer queel uso general del dispositivo se resienta. Para evitarlo, Google ha introducido una restricción a dichos procesos, por los directamente los "mata" para que mejore el rendimiento.

Este 'PhantomProcessKiller' no puede desactivarse, y ello puede afectar a las 'apps' en segundo plano, haciendo que no funcionen correctamente o que no emitan notificaciones. Según ha compartido Mishaal Rahman, antiguo redactor jefe de XDA Developers, esto podría cambiar con Android 13.

Un nuevo 'commit' publicado en Android Open Source Project muestra un parche que permitiría desactivar este 'PhantomProcessKiller', que se estaría desarrollando para llegar con la siguiente versión de Android.

An update on the phantom process issue: Google has just submitted a patch that adds a toggle in Developer Options to disable the monitoring of phantom processes!https://t.co/Nfn2npZMkXWe probably won't see this until Android 13, though.CC @agnosticapollohttps://t.co/iPP4fO6GAE ? Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 14, 2021

