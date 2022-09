Software: Google Play Store retrasará 24 horas la publicación de reseñas en busca de actividad "sospechosa" en ellas

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Google ha anunciado que empezará a retrasar 24 horas la publicación de cualquier reseña sobre un juego o aplicación de su Play Store para poder detectar si hay actividad "sospechosa" en ellas.

Hasta el momento, la tienda de 'apps' publicaba directamente la valoración o puntuación de un usuario, independientemente de que fuesen legítimas o fraudulentas. Ahora, Google quiere ponerle coto a estas últimas, según ha adelantado el editor técnico de Esper.io, Mishaal Rahman, en Twitter.

La compañía de Mountain View ha anunciado a través de su Consola para Desarrolladores, a la que Rahman ha tenido acceso, que aplazará unas 24 horas la publicación de cualquier reseña de la Google Play Store.

Google is introducing a delay of *24 hours between when users submit ratings or reviews on Google Play to when they're published for others to see. This is to help reduce suspicious ratings or reviews activity, Google says. pic.twitter.com/ugO7Qeusaa ? Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 9, 2022

De esta forma, Google espera detectar actividad "sospechosa" en dichas valoraciones para mitigar el impacto que las reseñas falsas tienen sobre la reputación de lo que en su tienda se ofrece.

Google ha asegurado a los desarrolladores que, durante esas 24 horas, seguirán siendo capaces de ver y responder a todas estas reseñas. No obstante, el resto de usuarios solo podrán verlas publicadas una vez pasado ese plazo de tiempo.

Tal y como Rahman ha apostillado, esta maniobra de Google otorga tiempo a los desarrolladores para emitir una queja si dudan de la veracidad de una reseña o responder al usuario en cuestión antes de que afecte a la reputación de su 'app'.

