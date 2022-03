Software: Fairphone 2 recibe Android 10 siete años después de su lanzamiento

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

El 'smartphone' Fairphone 2 que llegó al mercado en 2015 acaba de actualizar a Android 10, una noticia que la compañía adelantó en noviembre, y que amplía el soporte que ofrecen respecto a a la tendencia en la industria.

La compañía, conocida por fabricar dispositivos móviles sostenibles y reparables, defiende la importancia de las actualizaciones de 'software', ya que nunca está terminado y requiere actualizaciones continuas y mantenimiento.

Las actualizaciones de 'software' también ayudan a solucionar problemas que pueda tener un teléfono, e incorporan nuevas funciones que podrá aprovechar el usuario.

Esta defensa la han puesto en práctica en el 'smartphone' Fairphone 2, que ya tiene disponible la actualización a Android 10, siete años después de su lanzamiento, un hecho que adelantaron en noviembre del año pasado.

La compañía ha explicado en un vídeo compartido en Twitter que comenzó a trabajar en esta actualización en 2020, cuando Android 11 acaba de salir al mercado. Esto hacía que fuera más inestable y no muy propicio para intentar llevarlo a un móvil que entonces tenía ya cinco años.

No obstante, adaptar Android 10 a Fairphone 2 no ha sido fácil. El equipo responsable encontró limitaciones, como por ejemplo, que el móvil incorporaba el kernel de Linux 3.4 y eso requirió realizar ajustes adicionales para que pidiera soportar la versión del sistema operativo.

Fairphone ha asegurado que seguirán actualizando Android 10 todo el tiempo que mantenga el soporte de Google, y también ha indicado que ya están realizando las pruebas de Android 11 para Fairphone 3.

Today marks a big milestone for us at Fairphone. We're celebrating the roll out of Android 10 for our #Fairphone 2. That's 7 years of software support – an industry first for an Android device! ????? How was this possible? Take a look (full video) ?? : https://t.co/rEUszd4WRJpic.twitter.com/C8rYUqbCOu ? Fairphone (@Fairphone) March 9, 2022

