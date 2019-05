Robots que te cambian la vida

Les llaman “Robótica colaborativa” y los hemos visto realizando operaciones quirúrgicas de precisión, trasladando palets inmensos e, incluso, ayudando a personas como Begoña Gerboles. Llevaba 15 años postrada en una silla de rueda hasta que su vida dio un giro radical gracias a un exoesqueleto. “Tengo una lesión medular que me causó una mala caída, explicaba Begoña a COPE, y este exoesqueleto me permite caminar y realizar tareas de rehabilitación. Recubre las piernas y también llevo una mochila en la espalda con todo el software del dispositivo. El peso va repartido a lo largo de todo el exoesqueleto y no pesa. Es más, camino sin problemas y me ha cambiado la vida”.

Robótica mueve 7 billones de dólares al año en el mundo

Global Robot Expo se celebra los días 8 y 9 de mayo en IFEMA, donde exponen sus trabajos más de 200 empresas líderes en logística, industria, Inteligencia Artificial (IA), drones o robótica. Acuden destacados expertos a nivel mundial con representantes de Naciones Unidas o la Agencia Aeroespacial a la cabeza. Todos reunidos en los más de 10.000 m2 que ocupa GREX 2019 en IFEMA, en Madrid y en los que se pueden ver todo tipo de robots.

Diversos estudios elaborados por la consultora Morgan Stanley, estiman que en España se sustituirán en pocos años unos 50.000 puestos de trabajo por la utilización de la robótica y la inteligencia artificial, aunque los expertos calculan también que creará unos cien mil más. Serán los profesionales especializados en su manejo, diseño y reparación.

Uno de ellos es Anastasio Sánchez, responsable de la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial (FADA), que ha presentado en la exposición sus multirrotores, drones, aviones y helicópteros no tripulados. “Los utilizamos, explicaba a COPE, para trasladar a sitios seguros las estructuras que ha resultado dañadas por un terremoto o cualquier accidente que pueda ser peligroso para el ser humano”.