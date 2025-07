Se queda ciego por una negligencia médica y, veinte años después, la tecnología le permite volver a disfrutar de su pasión

Los videojuegos son una forma de unir personas, según Microsoft, más de 400 millones personas son jugadores con discapacidad. En 'mediodía COPE' se ha desarrollado como las nuevas tecnologías abren nuevos caminos y como tiene que seguir avanzando la accesibilidad y oportunidades para conseguir más igualdad.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso

Sergio Vera tenía 18 años cuando se quedó ciego por una negligencia médica de manera repentina, Le privó de disfrutar de sus dos pasiones, la lectura y los videojuegos: "Pierdes la vista, vuelves a tu casa y tienes que aprenderlo todo, como un bebe pero con 18 años. No sabes moverte de tu casa, no sabes manejar un ordenador, tienes que empezar de 0”

¿Cómo es posible?

Gracias al avance tecnológico y su paciencia, ha vuelto a jugar 20 años después. Todo es gracias a un método llamado 'sonificación': "Consiste en añadir estímulos sonoros para indicarte que tipo de interacción tienes que realizar, también tengo un lector de pantalla que verbaliza todos los menús."

Videojuegos como ventana a socializar

Enrique García Cortez tiene síndrome de TAR, una enfermedad rara que tiene ausencia de humero cubito y del radio, es decir, sus manos las tiene en el hombro.

En los micrófonos de 'mediodía COPE', García Cortez explico su dificultas para poder hacer amistades durante su vida:"Es verdad que nunca me he sentido solo como tal, tenía problemas para socializar, incluso le decían a mis padres que no me invitaban a cumpleaños porque no podía correr"

Alamy Stock Photo imagen de recurso

​

En un estudio de la Universidad de Columbia (2021), se encontró que el 8-12% de los niños entre 6 y 12 años tienen problemas persistentes para hacer amistades.

Algo tan simple como los videojuegos fueron una ventana para García Cortez a hacer amigos: "Gracias a los videojuegos pude empezar a socializar, a hacer amistades y tener esos primeros encuentros con gente que no era mi familia"

Accesibilidad

Hace unas semanas entro en vigor la Ley Europea de Accesibilidad, una ley que promueve la mejora de accesibilidad de los productos y servicios para personas con discapacidad en la Unión Europea.

TE PODRÍA INTERESAR El SPAM telefónico llega a WhatsApp: cómo evitar el aluvión de llamadas del que ya alertan los expertos

Un gran paso para acercarse a la igualdad de derechos y sobre todo oportunidades, pero García Cortez explica cuál debería ser el siguiente paso: "El siguiente paso es ver como las tecnologías exponenciales y disruptivas tienen un papel con la accesibilidad".

Para él, lo que no se puede dejar de hacer es "Sobre todo informar y seguir promoviendo la igualdad de oportunidades para personas con problemas de accesibilidad". Según el INE, en 2020, alrededor de 4,32 millones de personas de 6 años o más, informaron tener alguna discapacidad, representando el 9,5 % de la población española.