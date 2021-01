¿Qué es Parler? La red social contra la que luchan Google, Apple y Amazon

Parler es una red social de microblogging que lleva dos años en activo pero que ha vuelto a la primera línea mediática por su uso por parte de simpatizantes de Trump. Coloquialmente se la conoce como la "alternativa a Twitter", dada su similitud con la misma. En su diseño destaca el color rojo y, como su principal competidor, los temas se clasifican mediante hashtags. Además, Parler permite el envío de mensajes directos aunque el tamaño de los posts es mucho mayor (de hasta 1.000 caracteres). Su nombre se debe a la palabra 'hablar' en francés y, según sus creadores, es un espacio gobernado por una alternativa imparcial.

Tras el bloqueo de las cuentas de Donald Trump en Twitter o Facebook, muchos de sus adeptos se trasladaron a Parler. De esta forma, encontraban ahí un pequeño nicho en el que desahogarse y referir opiniones de todo tipo sobre todo lo que está sucediendo en su país. No obstante, la duración ha sido muy breve.

El pasado viernes, Google se convirtió en la primera gran plataforma en quitar la aplicación de su tienda por la falta de una política de moderación en las publicaciones, lo que incumplía sus términos de servicio, ya que demasiados mensajes incitaban "al odio y la violencia" según 'The New York Times'.

Por los mismos motivos, Apple dio 24 horas a la plataforma para realizar cambios en su política antes de suspenderla.

La última en unirse a esta serie de reveses ha sido AWS, el servicio de alojamiento web de la compañía de Jeff Bezos, que ha anunciado que dejará de alojar los servidores de la red social cuando pase la media noche de este domingo.

New: #Parler CEO John Matze says the site "will likely be down longer than expected" as more vendors drop, following @Apple, @Google & @Amazon.



He says other companies with enough server space to host the site have also "shut their doors."



Matze posted abt 20 min ago�� pic.twitter.com/dcuhyG07HR