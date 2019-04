PewDiePie pierde su condición de estrella de YouTube con más suscriptores

El jugador sueco de videojuegos y fabricante de video PewDiePie perdió su corona como la estrella de YouTube con más suscriptores. Por un día estuvo en segundo lugar, detrás del canal indio T-Series, que comparte avances de películas de Bollywood y videos musicales, mientras que PewDiePie publica comentarios y bocetos de videojuegos.

PewDiePie, el verdadero nombre Felix Kjellberg, había estado luchando contra T-Series para retener el primer puesto durante varios meses. El domingo, publicó un video felicitando a su rival. También arrojó algo de sombra en el canal temático de Bollywood: "Todo lo que necesitó fue una entidad corporativa masiva con cada canción en Bollywood", canta en el video, refiriéndose a su derrota.

El lunes por la mañana, T-Series tenía unos 15,500 suscriptores por delante de PewDiePie, que tiene más de 92 millones de suscriptores. Sin embargo, por la tarde, PewDiePie estaba de nuevo en la delantera, con 34,400 suscriptores más que la Serie T. En los últimos meses, los partidarios de PewDiePie han llevado a cabo una serie de esfuerzos promocionales en su nombre.

El propietario de la Serie T.Bhushan Kumar, recientemente le dijo a BBC News que no veía a su canal compitiendo con el de Kjellberg

"Realmente no me preocupa esta carrera. Ni siquiera sé por qué PewDiePie se lo toma tan en serio", dijo al corresponsal de India Soutiq Biswas. "No le he dicho a mis artistas que pongan mensajes de apoyo para impulsar a nuestros seguidores en nuestro canal. No estamos en ese juego".

T-Series fue iniciada por el padre del Sr. Kumar como una compañía de producción en 1983. La compañía grabó música devocional y vendió las pistas en cassette. Puso su primer video en YouTube en 2011. El Sr. Kjellberg lanzó PewDiePie hace ocho años y se convirtió en el YouTuber mejor pagado del mundo. A pesar de su éxito, el canal más suscrito en YouTube sigue siendo uno de los de la plataforma. Su canal de videos musicales cuenta con más de 105 millones de seguidores.