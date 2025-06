¿Parar el coche con el aire acondicionado encendido? El error que podría acortar la vida de tu vehículo

El verano trae consigo altas temperaturas, y uno de los sitios donde más se nota el calor es dentro del coche. Por eso, poner el aire acondicionado se vuelve casi imprescindible, especialmente en viajes largos, para evitar pasar un mal rato por el calor.

Sin embargo, hay que ser cuidadosos a la hora de encender el aire acondicionado del coche, ya que cualquier fallo en el sistema de refrigeración puede provocar fallos en el vehículo. El aire acondicionado no solo mejora la comodidad al volante, sino que también es clave para la seguridad.

Conducir con un exceso de calor dentro del vehículo puede afectar negativamente al rendimiento del conductor, causando cansancio o falta de concentración. De hecho, la DGT advierte que circular con una temperatura interior de 35 grados o más puede tener efectos similares a conducir con una alcoholemia de 0,5 mg.

Cargando…

" no te recomiendo que lo hagas"

Juan José, no solo es creado de contenido relacionado con la mecánica y los vehículos en Tik Tok, sino que también es mecánico que trabaja en 'Talleres Ebenezer'. En un video que ha publicado ha desvelado lo que nunca hay que hacer con el aire acondicionado porque si lo haces afectará de manera directa al automóvil.

El experto empieza advirtiendo: "el coche no entiende cuando se está parando", y cuando se apaga el sistema se produce una caída de tensión que no permite al sistema de refrigeración apagarse: "Hace que el aire acondicionado no esté en la posición de parada, está en la posición de funcionamiento".

Es mejor apagar el aire antes de parar el coche

El mecánico aconseja apagar el aire acondicionado antes de quitar la llave del contacto, con el fin de reducir la carga y evitar posibles daños en el sistema. Juan José compara esta práctica con pisar el embrague al detener el motor, una acción que también ayuda a minimizar el esfuerzo que realiza el coche en ese momento.

Apagar el coche con el aire acondicionado puesto puede hacer que se acumule humedad en los conductos de ventilación, derivando en una avería. Al condensarse con el funcionamiento del mencionado compresor, puede acumularse en los tubos y deteriorarlos.