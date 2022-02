Medios sociales: Twitter permitirá abandonar un hilo de conversación

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitter está trabajando en la posibilidad de abandonar un hilo de conversación donde el usuario ha sido etiquetado, una función diferente a la que actualmente existe en la plataforma y permite silenciar las conversaciones.

Hay ocasiones en que los usuarios de Twitter descubren que han sido etiquetados en un 'tuit' que ha generado una conversación con más personas, sin realmente querer participar en ella. Según ha compartido la experta en ingeniería inversa, Jane Manchun Wong, la compañía trabaja en una nueva función para cambiar esta situación.

Se trata de la posibilidad de abandonar una conversación, lo que hará que el nombre del usuario sea desetiquetado del 'tuit' original y las respuestas, evitará que sea mencionado, y no generará notificaciones. El usuario, aunque salga de la conversación, podrá seguir viendo la conversación.

Actualmente existe la posibilidad de silenciar las conversaciones, una opción que evita recibir las notificaciones de nuevas respuestas que se publiquen en el hilo donde el usuario ha sido mencionado. La diferencia principal con la nueva función es que esta última rompe el enlace del nombre de usuario, que queda en texto plano.

Twitter is working on an onboarding screen for "Leave this conversation" pic.twitter.com/cZYeOdo1pJ ? Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 18, 2022

