Medios sociales: Twitter extiende a nivel global la prueba de los votos negativos en las respuestas

Twitter ampliará a todo el mundo la prueba de los votos negativos, un nuevo botón de interacción con el que los usuarios pueden expresar la relevancia que tiene una respuesta concreta en una publicación.

La prueba de los votos negativos comenzó en julio del año pasado para un grupo de usuarios de iOS con el objetivo de conocer la relevancia de una respuesta para una publicación, para seguir trabajando en nuevos sistemas con los que la plataforma pudiera mostrar más contenido considerado relevante por los usuarios.

Estos votos negativos se recogen de un nuevo botón de interacción que se ha emparejado con el que expresa 'Me gusta'. "Pronto" estará también disponible para más usuarios de Twitter web, Android e iOS, a nivel global, como ha informado a través de su perfil Twitter Safety en la red social.

We've been testing how we can surface the most relevant replies within Tweets with the use of downvoting on replies. As we're expanding the experiment to a global audience, we want to share a little about what we have learned thus far!

? https://t.co/wM0CpwRgo6

La compañía ha incidido en que los votos negativos no se muestran de forma pública, al contrario que los 'Me Gusta', que sí los pueden ver los usuarios de la plataforma.

