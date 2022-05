Medios sociales: TikTok reemplaza la pestaña Descubrir por la opción Amigos para acceder a contenido de los contactos

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

TikTok ha introducido una nueva pestaña en su interfaz principal, llamada Amigos, que reemplaza a la que estaba en su lugar, Descubrir, destinada a encontrar publicaciones populares en la aplicación.

Fue a principios del pasado mes de abril cuando el consultor de redes sociales Matt Navarra indicó que la plataforma iba a integrar el nuevo botón Amigos en el menú de la aplicación.

Ahora, la compañía ha señalado que este botón permitirá a los usuarios "encontrar y disfrutar fácilmente el contenido de las personas con las que mantienen el contacto", según ha señalado en una publicación de Twitter.

Esta pestaña se encuentra en la parte inferior de la interfaz principal, junto con la Home, el botón para Grabar, la bandeja de Mensajes directos y Perfil.

De ese modo, la nueva opción Amigos, que TikTok irá implementando "en las próximas semanas", sustituirá el botón de Descubrir para ofrecer entretenimiento personalizado de los contactos a los que siguen los usuarios.

Esta nueva pestaña ofrece la posibilidad de 'Conectar con contactos' de la cuenta y 'Conectar con amigos de Facebook'. Además, integra un buscador en la parte superior de la interfaz, para buscar usuarios concretos de su comunidad, así como sugerencias de contactos para seguir en la parte inferior.

As we continue to celebrate community and creativity, we're bringing a Friends Tab to more people over the coming weeks, which will allow you to easily find and enjoy content from people you're connected with, so you can choose even more ways to be entertained on TikTok. pic.twitter.com/GdVpPbxio6

