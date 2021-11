Medios sociales: Instagram prueba la función 'Tomarse un respiro' y espera lanzarla en diciembre

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

La red social Instagram ha anunciado 'Tomarse un respiro' ('Take a break', en inglés), una nueva función con avisos para reducir el uso de la aplicación que ya ha comenzado a probar y que se espera que llegue a todos los usuarios en diciembre.

'Tomarse un respiro' es una nueva opción de Instagram con la que la plataforma envía notificaciones a los usuarios de forma periódica para recordarles que llevan demasiado tiempo seguido en la app y recomendarles que dejen de usarla, como ha explicado en Twitter el fundador y director de Instagram, Adam Mosseri.

Estos recordatorios, que se muestran dentro de la aplicación, son configurables y el propio usuario puede decidir cada cuánto tiempo desea que se le muestren. El mensaje anima a las personas a "tomar un momento para resetear cerrando Instagram".

Entre las actividades fuera de la red social recomendadas por la notificación de Instagram están respirar hondo, escribir lo que el usuario piensa, que escuche su canción favorita o hacer algo en su lista de tareas pendientes.

Como ha mostrado el vídeo compartido por el director de Instagram, los usuarios pueden establecer el tiempo de uso tras el cual recibirán recordatorios: cuando pasan 10, 20 o 30 minutos en Instagram de forma ininterrumpida. La cuarta opción desactiva las alertas.

Testing "Take a Break" ?????We started testing a new feature called "Take a Break" this week. This opt–in control enables you to receive break reminders in–app after a duration of your choosing.I'm excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ??? pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH

Mosseri ha anunciado que la nueva característica está en fase de pruebas, entre un pequeño porcentaje de usuarios desde esta semana, y espera que pueda lanzarse "en algún momento de diciembre", después de analizar sus resultados de los tests.

