Medios sociales: Elon Musk pregunta a los usuarios de Twitter si quieren un botón de edición en la red social

Elon Musk ha llevado a cabo una encuesta en Twitter para conocer si los usuarios de la red social quieren o no un botón que les permita editar sus publicaciones a posteriori, tras conocerse su adquición de un paquete de acciones de la empresa tecnológica.

La encuesta del fundador y consejero delegado de Tesla y SpaceX llega después de conocerse su compra del 9,2% de Twitter, que le convierten en el principal accionista de la empresa responsable de la red social homónima.

El nuevo consejero delegado de Twitter tras la dimisión de su cofundador Jack Dorsey en noviembre, Parag Agrawal, ha citado la encuesta de Musk alertando de que las consecuencias de la misma "serán importantes" por lo que pide "votar con precaución".

Do you want an edit button? ? Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

Otra de las reacciones a la encuesta de Musk ha sido la de la comentarista política, autora y presentadora de pódcast, Lizz Wheeler. Ésta se ha preguntado qué pasaría si un 'tuit' se vuelve viral y su autor edita "completamente su significado" en base a un sesgo ideológico o de autopromoción.

El director de Tecnología de Meta (Facebook), Andrew Bosworth, ha replicado a Wheeler que su red social ya resolvió ese problema hace tiempo con la inclusión de una etiqueta que indique que la publicación ha sido editada. "No es un problema real", ha asegurado.

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. https://t.co/UDJIvznALB ? Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022

Musk ha cerrado el círculo y, en respuesta a Bosworth, ha expresado que Facebook le pone "de los nervios".

Here's my argument against an edit button: What if a tweet goes viral, lots of retweets & millions of impressions, & then the author completely changes the meaning? Not just a grammatical fix, but a TOTAL ideological change? Or shameless self–promote? ? Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) April 5, 2022

MUSK CUESTIONA SI TWITTER RESPETA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La compra de una participación del 9,2% de Twitter llevada a cabo por Musk fue cerrada, según consta en los registros de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), el pasado 14 de marzo y se ha dado a conocer este lunes 4 de abril.

Dos semanas después de dicho cierre, Musk conducía una encuesta en Twitter en la que preguntaba a sus usuarios si la plataforma se ciñe "rigurosamente" al principio de la libertad expresión.

Ante la mayoría de noes recibida, Musk se preguntaba si era "necesaria" una nueva red social que sí se adhiriese a dicho principio, ante lo cual reconocía estar "pensando seriamente" en crear una.

