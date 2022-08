Los usuarios de Instagram podrán ocultar recomendaciones que incluyan con ciertos 'hashtags' o palabras concretas

MADRID, 31 (Portaltic/EP)

Instagram está probando nuevas opciones para personalizar el 'feed' y que permitirán a los usuarios restringir las sugerencias de publicaciones que contengan ciertos 'hashtags' o palabras concretas.

La compañía ha anunciado que está llevando a cabo dos nuevos test para que las personas puedan afinar más qué ven en este espacio de la plataforma y ha recordado cuáles son las opciones actuales para definir la experiencia en Instagram.

En primer lugar, este servicio propiedad de Meta ha destacado que tiene en cuenta las diferentes interacciones de los usuarios en la aplicación para personalizar el contenido que ofrece y que presta especial atención a cinco interacciones concretas.

Estas son la probabilidad de que los usuarios pasen algunos segundos en una publicación, de que comenten en ella, de que les guste que la vuelvan a compartir o que accedan al perfil quelas ha publicado.

Con ello, ha matizado que se pueden agregar cuentas a los favoritos para ver más publicaciones más arriba y con mayor frecuencia. En dicha vista no hay publicaciones sugeridas y la aplicación nunca hace público quién está en la lista de favoritos de cada usuario.

Además, ha puntualizado que se pueden conocer las publicaciones de cuentas que aparecen en el apartado de 'Siguiendo' en orden cronológico y acceder a los últimos 30 contenidos publicados.

En relación a los contenidos sugeridos, ha recordado que se incluyen recomendaciones en la sección 'Explorar' y en las pestañas 'Tienda' y 'Reels' y que se pueden enviar comentarios a la plataforma para que las publicaciones sugeridas se ajusten más a los intereses de los usuarios.

Asimismo, en el menú de tres puntos en horizontal que tiene cada publicación se integra el control 'No me interesa', una opción que si se pulsa elimina el contenido del 'feed' instantáneamente y reduce las sugerencias relacionadas en el futuro.

Con ello, ha recordado que los usuarios pueden ajustar la configuración de 'Control de contenido delicado' para ver más o menos contenido de ese tipo, que recientemente ha reforzado su protección para menores de 16 años.

Además, ha indicado que existe la posibilidad de que la aplicación deje de mostrar publicaciones sugeridas en el 'feed', que se pueden ocultar de forma temporal durante 30 días.

En esta misma línea, Instagram ha anunciado que está llevando a cabo una serie de pruebas para seleccionar publicaciones simultáneamente que no interesan en la sección 'Explora', que se pueden seleccionar con el botón 'No me interesa' a la vez.

Al igual que este control situado en el 'feed', la plataforma ocultará inmediatamente estas publicaciones y evitará mostrar contenido relacionado en el futuro.

Finalmente, ha señalado que pronto empezará a probar la posibilidad de que los usuarios puedan notificar a la plataforma que no desean conocer contenido que incluya 'hashtags' o ciertas palabras clave en los pies de foto o vídeo.

Según la compañía, que no ha detallado cuándo pondrá en marcha estas características de manera oficial, ha subrayado que esto servirá para perfeccionar la búsqueda de publicaciones y que les aparezcan aquellas que les guste ver o sean de su interés.