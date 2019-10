Los errores más frecuentes al enviar un WhatsApp que pueden arruinar tu reputación

Los métodos de comunicación entre diferentes personas han ido cambiando con el paso de los tiempos. Desde los SMS, pasando por los ‘zumbidos’ del Messenger, hasta llegar a los emoticonos del WhatsApp. Son muchos los sistemas de comunicación que se han inventado para compartir textos, imágenes, sonidos o hasta vídeos.

WhatsApp es una de las empresas de mensajería instantánea más famosas en el mundo. Son ya más de 2.000 millones las personas que están registradas. Esta aplicación móvil se ha convertido en un pilar fundamental en nuestra vida. Solo se necesita Internet en el dispositivo para poder disfrutar de todas sus ventajas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es lo mismo enviar un mensaje a un amigo que a un jefe, o a tu pareja que a tu suegra. ¿Qué debemos hacer para que no nos ocurran estos lapsus? Cada mensaje de texto tiene su momento en el tiempo y su destino. Si no quieres dañar tu reputación profesional es importante evitar estos errores:

1. ESCRIBIR SIN PERMISO

Cuando pretendas escribir a un nuevo contacto es necesario que este sepa previamente que tienes su número de teléfono. Puede resultar muy distante comenzar una conversación dando por hecho este paso.

En cambio, cuidado cuando se trata de un número de teléfono de uso personal. De la misma forma, tienes que confirmar quién eres y el motivo por el que estás escribiendo.

2. LA RESPUESTA INMEDIATA

Las aplicaciones de mensajería instantánea están creadas para eso mismo, recibir mensajes al momento. Sin embargo, no todos responden al instante. Pare tener una respuesta inmediata, lo mejor es una llamada de teléfono. Otra opción es enviar un correo y escribir en el asunto la palabra “URGENTE”.

3. USO EXCESIVO DE EMOTICONOS

En una conversación de trabajo puede resultar poco profesional un uso abusivo de los emoticonos, sobre todo cuando escribes a una persona con la que no tienes relación directa ni en el trabajo.

4. ERRORES GRAMATICALES Y ORTOGRÁFICOS

Aunque se trate de envíos de mensajes de una forma casual, hay quien usa estas conversaciones de manera profesional por lo que debes cuidar la ortografía y la gramática.

Aseguran que los mensajes de texto que contienen errores gramaticales u ortográficos señalan una falta de habilidades de comunicación y de atención a los detalles por parte de quien los escribe.

Siempre hay que revisar el texto antes de enviar.

5. LA HORA DE ENVÍO

Los mensajes de trabajo deben enviarse a una hora normal laboral, por ejemplo de las 8 de la mañana a 7 de la tarde. Sin embargo, siempre hay urgencias y excepciones. De igual modo, conviene aclarar por qué el envío del mensaje si no es una hora “normal”.

6. DEMASIADO TEXTO

Lo bueno si es breve, dos veces bueno. Así dice el refrán y para algo se inventó WhatsApp. Si tienes que enviar un mensaje más largo de lo normal, lo mejor es utilizar un correo electrónico.

Cuidado con las notas de voz, se empieza por un minuto y se acaba en ocho mínimo. Siempre que se pueda, mensajes directos y breves.

7. INFORMACIÓN DELICADA

El envío de información confidencial de la empresa por mensajes de texto está prohibido. Tanto el salario, el precio de un contrato u otros datos que puedan ser confidenciales no deben ser enviados por mensajería.

De la misma forma, no se debe compartir información personal en conversaciones profesionales por mensajes de texto. Nunca sabes quién te puede estar haciendo captura de pantalla.