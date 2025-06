León acoge hasta el miércoles la sexta 'White Hat Conference' sobre Inteligencia Artificial, ciberseguridad y criptomonedas

La Universidad de León (ULe) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) celebran desde hoy y hasta el miércoles la VI Edición de la 'White Hat Conference', un evento internacional en el que se están presentando innovaciones relacionadas con la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las criptomonedas.

Este foro, enfocado principalmente en la ciberseguridad, el 'hacking' ético y las tecnologías de vanguardia que lleva por lema ‘IA, ciberdelincuencia y Ciberdefensa’, se está celebrando en la Facultad de Derecho.

TEMAS CENTRALES del EVENTO

Allí se están presentando innovaciones en IA y sus aplicaciones en ciberseguridad a través de grandes profesionales del sector privado y el mundo académico. Los temas centrales incluyen tecnologías emergentes y estrategias para combatir la ciberdelincuencia, mejorar la seguridad digital y fortalecer las alianzas entre las partes interesadas en estos campos en rápido desarrollo.

Se trata de un evento organizado conjuntamente por la Universidad de León, el Center for Cybercrime Investigation & Cybersecurity (CIC), la Boston University y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) que cita en León a 21 ponentes y moderadores de relevancia internacional y que, según los últimos datos de la semana pasada, contaba ya con cerca de 200 asistentes presenciales y más de mil 'online' confirmados.

La 'White Hat Conference' ofrece una plataforma tanto para profesionales como para académicos que fomenta un diálogo global e integral sobre las tendencias actuales en IA, ciberseguridad y ciberdelincuencia. Se trata de una actividad paralela al ‘Cybersecurity Summer BootCamp-2025’ financiado con fondos europeos Next Generation.

A lo largo de los tres días, también se va a desarrollar el Desafío de Investigación de la Ciberdelincuencia de Sombrero Blanco, en el que concursan un número récord de equipos, 17 en total, formados por 51 estudiantes procedentes de nueve nacionalidades y, por otro lado, en el Concurso de trabajos de investigación, se han presentado once investigaciones inéditas sobre ciberseguridad.

IMPORTANCIA Y RELEVANCIA INTERNACIONAL

La 'White Hat Conference' es el concurso mundial más relevante en materia de Ciberseguridad, fue creado en el ámbito del Cybercrime Investigation and Cybersecurity (Center for CIC), Boston University y fundado en 2023, por el cibercriminólogo surcoreano Dr. Kyung-Shick Choi, director del Center for CIC, autor de la Ciber Teoría de las Actividades Cotidianas.

La edición de 2025 marca un récord de participación con grandes profesionales que aportarán una visión interdisciplinar sobre los desafíos de ciberseguridad que se les están presentando desde este lunes. Compiten equipos de: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y España.