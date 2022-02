Internet: YouTube añade un indicador para saber que los creadores de contenido están transmitiendo en directo

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

YouTube está implementando un nuevo indicador para destacar que un creador de contenidos de la plataforma está transmitiendo un vídeo en directo en un momento determinado.

Esta señal consiste en un anillo rojo que rodea el avatar de los creadores de contenido y que lleva el rótulo 'Live' (En directo) para notificar al resto de usuarios de que se está transmitiendo contenido en vivo.

Se trata de una opción similar a la ya disponible en otras plataformas como TikTok o Instagram –donde las cuentas aparecen rodeadas con un círculo cuando están en directo– destinada a facilitar la navegación en la aplicación de YouTube en dispositivos móviles.

Según ha comentado en Twitter el jefe de producto de YouTube, Neal Mohan, para acceder directamente a ese contenido, los usuarios solo deben pulsar el avatar de aquella cuenta que tenga este indicador.

Really focused making it easier for users to find livestreams on @YouTube so we're rolling out the Live rings feature on mobile! @YouTubeCreators streaming live will now have a ring around the channel avatar & clicking on the avatar will take you directly to the livestream. pic.twitter.com/QylUbpktum

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.