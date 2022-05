Internet: Mozilla Thunderbird llegará a dispositivos móviles Android "próximamente"

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

El servicio de correo electrónico de código abierto desarrollado por Mozilla, Mozilla Thunderbird, actualmente disponible para Windows, Linux y macOS, llegará próximamente a dispositivos móviles Android.

Si bien es cierto que Mozilla Firefox está disponible para iOS y Android desde hace ya varios años, hasta el momento la compañía no ha introducido Thunderbird más allá de los ordenadores de sobremesa y portátiles.

Ahora, la compañía ha confirmado a través de Twitter que está trabajando en una aplicación para móviles Android y que compartirá "más detalles" con sus usuarios "en las próximas semanas".

Este anuncio ha sido suscrito por el el Product Manager de Thunderbird, Ryan Lee, quien ha asegurado que la versión de Mozilla Thunderbird para móviles llegará "muy pronto", aunque ahora se encuentra en el puesto número dos en su lista de prioridades.

May take a while to get all the syncing stuff squared. But this is my #2 priority, my #1 is fixing Thunderbird's UI/UX.

La compañía está centrando sus esfuerzos en mejorar la interfaz y la visibilidad del servicio de correo electrónico. No obstante, Lee ha aclarado que el trabajo por llevar Thunderbird a dispositivos Android también tiene una gran importancia para la compañía.

"La prioridad #2 es muy, muy alta y significa que recibe mucha atención y recursos", ha señalado Lee en este hilo de Twitter, sin dar más detalles acerca de la futura aplicación.

