Gadgets: Samsung anuncia un nuevo Galaxy Unpacked el 10 de agosto

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Samsung prepara un nuevo evento de producto Galaxy Unpacked que celebrará el próximo 10 de agosto, en el que se espera que actualice su gama de dispositivos plegables tras la cancelación de la serie Galaxy Note.

La compañía tecnológica ha anunciado la fecha a través de un acertijo en su cuenta de Twitter, donde ha propuesto identificar la fecha a partir de tres imágenes: una de ella con letras, números y símbolos, otra con círculos de colores y una tercera con solo seis círculos de colores.

El resultado de este acertijo lanzado desde la cuenta internacional de Samsung Mobile es 081022, o lo que es lo mismo: 10 de agosto de 2022. La fecha en que la compañía celebrará su nuevo Galaxy Unpacked.

We have a secret to tell you. #SamsungUnpacked

En esta publicación Samsung afirma que lo que llegará ese día será "algo más grande". En años anteriores, coincidiría con la presentación de la serie Galaxy Note, la apuesta de gama alta–premium para la segunda mitad del año, pero que ha cancelado en favor de los dispositivos plegables.

Precisamente, se espera que la novedad que protagonice este nuevo Galaxy Unpacked sea uno de los 'smartphones' plegables de la marca. El filtrador Evan Blass, conocido por sus aciertos, compartió hace unos días la imagen del anuncio del evento en la que se aprecia el perfil de un dispositivo de este tipo semiabierto.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando.