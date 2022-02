Gadgets: Con P50 Pro Huawei vuelve a coronarse como rey del zoom pero sufre más que nunca la falta de Google

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Huawei no acaba de rendirse a pesar de los casi tres años que lleva vetada por Estados Unidos. La compañía china, que llegó a ser número 1 en ventas en España en 2019, sigue apostando por hacer llegar sus nuevas creaciones y en este caso no se trata de un lanzamiento menor, sino de todo un buque insignia: P50 Pro.

A la venta en España desde enero, el nuevo Huawei P50 Pro tiene un precio que parte de los 1.199 euros (en configuración con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento), lo que lo sitúa en lo alto de las gamas altas actuales.

El resultado final de P50 Pro, que hemos podido probar en Portaltic, es un móvil con un 'hardware' de vértigo, con una cámara que roza la perfección y una pantalla brillante, pero que sucumbe en términos de experiencia de usuario por los efectos de no poder incluir los Servicios Móviles de Google.

Con P50 Pro, Huawei ha logrado fabricar un firme candidato a la mejor cámara del año. El dispositivo logra equilibrar el buen resultado estético en las fotografías habituales con aspectos más llamativos como un luminoso modo noche y, sobre todo, un zoom sobresaliente.

Desde P30 Pro, Huawei ya había conseguido que su gama alta fuese capaz de tener uno de los mejores resultados del mercado en las fotos con zoom. El 'smartphone' actual sigue este camino y va un poco más allá, con un zoom digital de hasta 200 aumentos (200x) y óptico de 10x.

Este aspecto de la cámara es el que más nos ha permitido 'jugar' en nuestras pruebas. Hemos sido capaces de, sentados en el sofá, ver los títulos de los libros de una estantería que no se leían a simple vista. También ampliar hasta llegar a apreciar edificios lejanos en el horizonte que resultaban apenas visibles.

El rendimiento es especialmente destacable en el zoom de entre 1x a 10x, con los que P50 Pro logra operar sin distorsiones perceptibles, gracias también a su extraordinaria estabilización óptica de imagen. Llegar a los 200x máximos añade casi siempre aberraciones en la imagen, pero en determinadas ocasiones el zoom digital hasta 50x puede llegar a ser un buen aliado.

Todas estas funciones son posibles gracias a la inclusión de una cámara trasera cuádruple con matriz dual, un sensor principal de 50MP, una lente ultra gran angular de 13MP, una lente de 40MP True Chroma y un teleobjetivo de 64 MP.

En el resto de apartado de fotografía, la cámara nos ha gustado especialmente por su versatilidad y la sencillez para obtener buenas tomas, así como por la naturalidad del resultado.

Frente a dispositivos de otras marcas, que pese a ser de gamas altas presentan una tendencia a saturar en exceso los colores para obtener imágenes más llamativas, P50 Pro logra que los retratos y los paisajes se vean de una manera atractiva pero natural, sin resultar artificial.

Detalles concretos a destacar nos han parecido la iluminación del modo retrato, que genera una sensación de estudio y gran nitidez incluso usando la cámara delantera y en condiciones complejas, como a contraluz, así como el modo nocturno, con tomas de noche en la ciudad en las que los tonos azules y amarillos se combinan de forma elegante y las zonas oscuras se revelan sin resultar artificiales.

P50 Pro no incorpora una lente macro dedicada, pero esto no significa que Huawei no haya pensado en las fotos a detalles cercanos, ya que el teleobjetivo permite capturar detalles diminutos muy cerca de la lente, como flores de apenas unos milímetros, con una óptica que simula el foco crítico del macro de forma brillante, mejor que la mayoría de móviles con macro.

La única –pequeña– pega que le hemos encontrado a la cámara de P50 Pro a nivel fotografía ha sido en los selfis por la noche, en especial en estancias con poca luz, donde nos ha costado un poco más conseguir tomas enfocadas.

La gran novedad de P50 Pro en nuestras pruebas nos ha parecido especialmente el vídeo, donde el zoom se combina con la estabilización para conseguir un rendimiento excelente.

Hasta el límite de x10 del zoom óptico, nos ha permitido grabar vídeos enteros de detalles lejanos, como un perro corriendo en el parque a lo lejos, sin añadir distorsión. También es destacable el funcionamiento del zoom en los inicios del rango digital, hasta x20 o x30, según las condiciones.

El vídeo a cámara lenta, función clásica de los iPhone de los últimos años, es uno de los pocos aspectos que no nos han parecido que Huawei haya conseguido destacar entre los mejores fabricantes del mercado.

A pesar de ligeros problemas, entre los que destacaríamos fallos demasiado frecuentes en el funcionamiento del lector de huella dactilar en pantalla, Huawei ha puesto en las manos de los usuarios un móviles de la gama más alta con un 'hardware' a la altura.

El aspecto más destacable nos ha parecido sin duda la gran pantalla OLED de 6,6 pulgadas, curvada en los laterales, con un gran brillo y tasa de refresco de 120 Hz que se nota, y mucho, al hacer 'scroll'.

Aunque no usa el modelo más reciente de la gama alta de Qualcomm, Snapdragon 888 en su versión 4G permite a este dispositivo tener un rendimiento muy fluido que, junto a la pantalla, lo hace indicado para videojuegos como PUBG Mobile.

En cuanto al diseño, nos ha gustado mucho la propuesta con bordes curvos de P50 Pro, con la que Huawei lo hace parecer más fino y que disimula su gran tamaño. El corte de los laterales recuerda al de los desaparecidos Galaxy Note, o al actual Galaxy S22 Ultra, y a esto se suma una trasera elegante con módulo doble de cámara.

Lo brillante de la cámara y del 'hardware' de P50 no pueden llevar al público general a olvidarse de un aspecto fundamental de P50 Pro: al igual que todos los nuevos móviles desde el veto de Estados Unidos a la marca china, no puede usar los Servicios Móviles de Google.

P50 Pro funciona con EMUI 12, la capa de personalización basada en Android, que aunque desarrolla Google puede usar porque es de código abierto. No obstante, se basa en Android 10, un sistema operativo lanzado en 2019 y desactualizado en muchas novedades.

Al optar por los Servicios Móviles de Huawei, no puede sincronizarse la cuenta de Google y las cuentas asociadas, el Buscador de Google pasa a ser Petal Search y Google Maps deja paso a Petal Maps. Tampoco se puede usar la app de YouTube (sí desde el navegador, pero el resultado no es tan bueno y el vídeo se entrecorta) ni Google Play para descargar apps, y en su lugar remite a Huawei App Gallery.

En un dispositivo esencial para el día a día de las personas como se ha convertido el 'smartphone', vivir sin Google puede convertirse en toda una odisea. Las tareas más básicas, que en el resto de dispositivos hacemos en un abrir y cerrar de ojos, se vuelven complejas.

Sin los servicios de Google, descargar apps con APK (mediante sitios como APK Pure) resulta un fastidio constante. Hemos sido directamente incapaces de ejecutar algunas apps como el juego Pokémon Unite, porque las últimas actualizaciones presentan problemas con Huawei. Además de los riesgos de ciberseguridad inherentes.

Por no mencionar la dificultad para importar contactos, que la mayoría guardamos en la cuenta de Google, o acceder a las cuentas de otras apps, algo que muchos hacemos solo a través de la cuenta de Google.

Sumando todos los aspectos, es una auténtica lástima que un dispositivo con un 'hardware' tan brillante como Huawei P50 Pro, con seguramente la mejor cámara del mercado en este momento, no nos atreveríamos a recomendarlo como móvil principal para el público occidental más acostumbrado a usar Google en su día a día. Aunque como dispositivo secundario puede hacer las delicias de los amantes de la fotografía.

