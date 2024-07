La función de WhatsApp que debes tener desactivada en tu teléfono si quieres evitar estafas

Whatsapp es la aplicación de mensajería instantánea que más utilizamos sin ningún tipo de duda. En ella podemos hablar con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. Pero esto no es lo único que en ella hacemos, pues además de mensajes, también mandamos y recibimos notas de voz, fotografías e incluso vídeos. Esta red social no solo nos resulta atractiva a nosotros, también a los estafadores o hackers.

Es en estos últimos casos en los que debemos prestar más atención debido a que las estafas no solo se producen a través de una llamada o mensaje, también pueden darse a través de las imágenes que recibimos y guardamos en nuestro dispositivo móvil sin darnos cuenta. Pero, ¿cómo? A través de una función que muchos tienen activada y que nos puede perjudicar bastante.





Desactiva la descarga automática en Whatsapp

Es un gran número de personas la que tiene la función de descarga automática en Whatsapp desactivada. Con ello evitan que el gran número de archivo multimedia que reciben a diario se guarde en su galería y acabe por ocupar demasiado espacio en la memoria de su teléfono móvil. En cambio, existen otros que sin darse apenas cuenta tienen la descarga automática activada y no son conscientes del peligro al que se exponen.

Esta última opción puede ser realmente peligrosa, pues si tienes a algún conocido que haya sufrido algún tipo de hackeo en su móvil, es más que probable que un archivo dañado entre en el nuestro. Y es que, aunque Whatsapp trate de protegernos de los números desconocidos, no lo hace si la persona que nos habla es conocida, la han estafado y pretenden volver a hacerlo.





Es por ello por lo que, tengamos Android o IOS, debemos desactivar esta función. Si tu teléfono es Android bastará con entrar en ajustes, almacenamiento y datos, descarga automática, y desactivar la selección en todos los archivos. Por el contrario, si tienes un iPhone, tan solo tienes que entrar en Whatsapp, acudir a la configuración, almacenamiento y datos y, donde se encuentra la opción de descarga automática de archivos, darle a "nunca".

La estafa del buzón de voz

No es la primera vez que se alerta de los peligros que podemos correr con algunas funciones que contiene Whatsapp. Hace justo una semana, un informático de Fast Byte, Toni Reboredo, avisaba a través de un vídeo publicado en su cuenta de Tik Tok de la nueva estafa que puede hacernos perder hasta 1.200 euros.

Para ello contaba la experiencia vivida por uno de sus clientes. Este tenía el buzón de voz activado y ninguna contraseña puesta. Todo esto hizo que un hacker instalase Whatsapp en su teléfono. Después llego el turno de la verificación, que suele hacerse a través de un SMS y no por llamada telefónica como ocurrió. Es por ello por lo que el afectado no se dio cuenta, saltó el buzón de voz y Whatsapp grabó este número. Cuando la persona se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Whatsapp le pedía hasta 1.200 euros para devolverle su cuenta.