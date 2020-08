La falsa llamada de los técnicos de Microsoft, la nueva estafa sobre la que alerta la Guardia Civil

Internet es el lugar idóneo para que los estafadores puedan conocer a sus víctimas y preparar sus timos. Los ciberdelincuentes usan el phising o el carding para tratar de engañar y robar datos personales o conseguir el número de cuenta bancaria.

Es lo que está pasando con la última estafa de los'técnicos de Microsoft'. A pesar de que es una llamada fácil de reconocer, es muy peligrosa si consiguen engañarte. La OCU ha alertartado que el famoso timo de 'la falsa llamada de Microsoft' ha reaparecido y es importante conocer en qué consiste para evitar ser víctimas.

ALERTA⚠

? Nueva oleada de llamadas telefónicas de falsos técnicos de #Microsoft



Te hablan de problemas de router, antivirus...



...y si sigues sus instrucciones controlarán tu PC...y tendrán tu información personal#NoPiques#Denuncia062https://t.co/7Ksi1Yl7K1pic.twitter.com/GpIlxA6gFI — Guardia Civil ?￰゚ヌᄌ (@guardiacivil) February 6, 2020

Los peligros de ser estafado por 'los técnicos de Microsoft'

Los números desde los que suelen llamar estos timadores, son largos y extranjeros, y no van a ser personas españolas. Lo normal es que hablen en inglés, aunque ese no sea su idioma principal. Si no haces caso por teléfono, probarán enviándote un mail y un link. Si haces clic en ese enlace, acabas de darle acceso a tu ordenador, y a partir de ahí, pueden hacer lo que quieran: robar claves, datos o pedirte dinero por la supuesta reparación.

Como explican en la Oficina de Seguridad del Internauta, dejarles acceder a tus dispositivos tiene unas serias consecuencias:

Toda nuestra información (documentos, fotos, videos…) queda expuesta , es accesible y pueden sustraerla: entran en tu ordenador y tienen acceso a tus datos y a toda tu vida.

, es accesible y pueden sustraerla: entran en tu ordenador y tienen acceso a tus datos y a toda tu vida. Si almacenamos las contraseñas de acceso a las redes sociales o correo electrónico podrían acceder y realizar acciones en nuestro nombre sin consentimiento.

Con tus datos de acceso a la banca online o los datos de una tarjeta podrían provocar un daño económico.

Pueden “secuestrar” el ordenador, un falso soporte puede bloquear el equipo instalando un malware para posteriormente solicitar el “pago del rescate”.

¿Cómo evitar la estafa?

La única forma de evitar la estafa es bloquear al instante las cuentas o números de teléfono desde los que hayan intentado contactar contigo, y ponerlos en conocimiento de la policía. De esa forma te aseguras que no te vuelvan a molestar.

Además, en su día Microsoft aclaró que su servicio técnico nunca se va a poner en contacto con el usuario por propia iniciativa. Por tanto si recibes una llamada de un soporte técnico que tú no has solicitado, por muy profesional que parezca, ignóralo y cuelga cuanto antes.

Nunca hagas clic en ningún enlace sospechoso, ni en el que te llegue en un mensaje de un remitente extraño o del que no esperabas comunicación: sin darte cuenta le estás abriendo la puerta de tu dispositivo, lo que para un ciberdelicuente es lo mismo que si dejaras abierta la puerta de tu casa a un ladrón.