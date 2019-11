Estos son los móviles que podrán actualizar a Android 10

MADRID, 21 (Portaltic/EP)

La última versión del sistema operativo móvil de Google, Android 10, comenzó su lanzamiento en los teléfonos Pixel el pasado 3 de septiembre y está previsto que poco a poco se vaya integrando en diferentes modelos de dispositivos móviles de diversas marcas.

Ya hay algunas compañías que han confirmado la fecha de lanzamiento de la actualización del sistema operativo o, al menos, la de su versión de prueba, y si no todos, al menos los primeros modelos que la recibirán.

Así, en primer lugar, los teléfonos Pixel de Google han sido los primeros en contar con la última actualización del sistema operativo móvil, como afirmó la empresa en un comunicado el mismo día de su lanzamiento. De esta forma, ese mismo día llegó Android 10 a sus dispositivos Pixel 3 y Pixel 3a y a sus versiones XL, para un poco más tarde llegar a sus móviles más antiguos como el Pixel 2 y Pixel 2 XL, y su más antiguo Pixel XL.

Por su parte, el Pixel 4 y su variante en XL, el último 'smartphone' de la compañía, también cuenta con Android 10 aunque en este caso lo lleva integrado por defecto de tal forma que el usuario no tendrá que actualizarlo manualmente como en el resto de modelos.

ColorOS es la capa de personalización que comparten Oppo y Realme -pertenecientes a la empresa matriz BBK Electronics-. En el caso de la primera, Android 10 llegará a Oppo Reno con ColorOS 6 -primero con una fase de prueba lanzada en India y que la compañía extiende poco a poco a otras regiones-.

OnePlus, también de BBK Electronics, emplea OxygenOS en sus dispositivos móviles. En este caso, la capa de personalización OxygenOS 10 basada en Android 10 llegará a los modelos que la compañía ha lanzado en los dos últimos años, desde OnePlus 5. La versión beta de OxygenOS 10 está disponible para OnePlus 6, OnePlus 6T y OnePlus 7T, como afirmó la compañía a través del foro de OnePlus.

Por otra parte, Nokia es otra de las marcas de móviles que introducirá el sistema operativo Android 10 en algunos de sus 'smartphones'. Así lo anunció el pasado 22 de agosto el jefe de producto de HMD Global, empresa fabricante de los móviles Nokia, Juho Sarvikas, a través de su cuenta oficial de Twitter, así como la propia compañía a través de un comunicado.

En ambos casos, la empresa presentó un calendario donde se detallaban los periodos en los que llegaría la actualización de Android 10 a los distintos dispositivos. De esta forma, los primeros en actualizar serán Nokia 7.1, Nokia 8.1 y Nokia 9 PureView, donde Android 10 llegará entre octubre y diciembre de este año.

Por su parte, el Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus y Nokia 7 Plus se actualizarán a Android 10 entre finales de 2019 y principios de 2020. Y al inicio del primer trimestre de 2020 lo harán el Nokia 2.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2 y Nokia 4.2. Al final del este trimestre llegará también Android 10 a los Nokia 1 Plus, Nokia 5.1 Plus y Nokia 8 Sirocco.

En el segundo trimestre de 2020, es decir, entre abril y junio, llegará el turno para los modelos Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1 y Nokia 1. Desde la empresa también recuerdan que los usuarios de estos dispositivos tendrán dos años de actualizaciones del sistema operativo y tres años de actualizaciones de seguridad.

En el caso de LG, antes de lanzar la actualización del sistema operativo Android 10 como tal, se pondrá a disposición de sus usuarios una fase de prueba en la que podrán acceder a todas las funciones de la actualización antes de su lanzamiento oficial.

Esta fase beta se ha lanzado a finales de octubre a través del denominado LG Preview Program, que llegará en primer lugar al LG G8 ThinQ para luego también aplicarse a los modelos LG V50 ThinQ y al LG V50s ThinQ, como anunció la compañía en un comunicado.

LG acompaña Android con una nueva interfaz de usuario, más intuitiva, acompañada de la navegación mediante gestos, que permite manejar el terminal sin tener que tocarlo con solo mover la mano delante de la pantalla. La compañía espera poder ofrecer la versión estable de Android 10 antes de que acabe el año.

A mediados de octubre, Samsung lanzó la versión beta de Android 10 en sus dispositivos móviles Samsung Galaxy S10 (S10, S10+, S10e y S10 5G) que, al igual que LG, opta por una nueva interfaz de usuario, One IU, que está diseñada para que las ventanas emergentes y elementos como la barra de sonido ocupen menos espacio en la pantalla y no interrumpan el contenido.

Huawei plantea una situación especial. Los nuevos modelos como la familia Mate 30, debido al bloqueo comercial impuesto en Estados Unidos, llegarán una capa básica de Android, la capa de personalización EMUI y Huawei Mobile Services, que ofrecerá todos los contenidos móviles.

Serán los modelos anteriores de Huawei y Honor los que actualicen a Android 10 con EMUI 10: las familias P30, Mate 20, Honor 20, Honor View 20, P20 y Mate 10, antes de fin de año, como confirmó la compáñía en la cuenta oficial de EMUI en Weibo.

En el caso de Xiaomi, la propia compañía confirmó a través de un comunicado la lista de móviles que recibirán MIUI 11, la capa de personalización de la marca basada en Android 10 . Estos son MI 9 SE, Redmi K20/ Mi 9T, Redmi Y3, Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7, Redmi 7A, Mi 8 Pro, Mi 8, Mi 8 Lite, MI MIX 3, MI MIX 2S, POCO F1/ POCOPHONE F1, que lo han recibido entre el 22 y el 31 de octubre.

En una segunda fase, MIUI 11 llegará a Mi9, Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro, Mi 9 Lite, Mi MIX 2, Mi MIX, Mi 6, Mi Note 3, Mi Note 2, MI Max 2, Mi Play, Redmi 6 Pro, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi Note 5 Pro,y Redmi Note 5. En un tercer periodo llegará a Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi Note 6 Pro y Redmi 7A.

Por su parte, Asus también anunció en un comunicado que su beta de Android 10 llegaría a su dispositivos Zenfone 5Z, lo que implica que en un futuro se podrá instalar la actualización del sistema operativo en el mismo.

Sony también se suma a las marcas que introducirán la actualización de Android 10 a sus dispositivos móviles, aunque en este caso no ha sido confirmado por la compañía. Ha sido el teleoperador japonés Docomo el que en un comunicado el que ha adelantado que Sony ofrecerá la actualización a Android 10 a sus dispositivos lanzados desde principios de 2018 en adelante. Esto incluye el Xperia XZ2 en sus versiones estándar, compact y premium, el XZ3, el Xperia 1 y el Xperia 5.