La española Sherpa.ai ficha al creador de Siri y espera cerrar otra ronda de financiación de hasta 18 millones de euros

MADRID, 18 (Portaltic/EP)

La compañía española Sherpa.ai, especializada en el desarrollo de asistentes predictivos e inteligencia artificial (IA), ha anunciado la incorporación de Tom Gruber, cofundador y ex CTO de Siri, como nuevo Strategic Advisor de la compañía. Este experto, que trabajó cerca de una década en Apple, impulsará el desarrollo de sus funcionalidades proactivas y predictivas de IA y se compromete a que Sherpa.ai sea la única compañía de asistentes digitales para la que prestará sus servicios.

Así lo ha confirmado en un evento con la prensa el CEO y fundador de Sherpa.ai, Xabi Uribe-Etxebarria, quien considera que este fichaje va a dar a la compañía "el punto de credibilidad que necesita" para "competir con los grandes" a nivel internacional. "La llegada de Tom Gruber a nuestra empresa pone de manifiesto que estamos a la cabeza mundial en materia de inteligencia artificial y asistentes digitales", ha apostillado.

Por su parte, Gruber ha explicado que cuando visitó la sede de la compañía en Bilbao quedó "impresionado por su tecnología de inteligencia artificial". "Entre las empresas de Digital Assistant que he visto, el producto y el equipo de Sherpa.ai es el que más me ha entusiasmado. Por eso he decidido unirme a la compañía", ha concluido.

En este contexto, Uribe-Etxebarria ha avanzado que antes de final de año anunciarán una nueva ronda de financiación, en la que espera captar una inversión de entre 10 y 20 millones de dólares (entre 8,9 y 17,8 millones de euros). Una cifra que dependerá de los acuerdos comerciales que la compañía logre cerrar entre septiembre y octubre de este año. Esto supondrá un importante empujón para la empresa, que confía en doblar su plantilla (de 40 trabajadores) antes de final de año.

UN FICHAJE DE ALTURA

Tom Gruber fue cofundador y CTO del equipo que creó Siri en 2008, posteriormente adquirido por Apple en 2010. Durante sus más de ocho años en Apple, Gruber lideró el grupo de Desarrollo Avanzado encargado de diseñar las nuevas funcionalidades de Siri y los productos relacionados para incrementar las capacidades inteligentes de la interfaz.

Gruber no estará contratado a tiempo completo en Sherpa.ai, sino que ejercerá como consultor. El experto pondrá su experiencia y conocimientos al servicio de Sherpa.ai para potenciar el desarrollo de la nueva generación de funcionalidades para Asistentes Digitales, como la personalización predictiva y proactiva. Sherpa. ai ofrece un Asistente Digital totalmente personalizable.

Además de estar trabajando en "importantes acuerdos con las principales compañías internacionales del sector automovilístico y de las telecomunicaciones", la compañía vasca cerró a comienzos de año otra importante ronda de financiación por valor de 15 millones de dólares para acelerar su crecimiento.

Recientemente, Sherpa.ai ha lanzado importantes novedades al mercado como las plataformas Sherpa.ai Conversational OS, que permite integrar la tecnología de Asistente Digital en cualquier dispositivo, y Sherpa.ai Predictive and Recommending Engine, a través de la cual las empresas pueden dotar de tecnología predictiva a cualquier producto.

Asimismo, la compañía presentó el pasado mes de abril Sherpa News, una aplicación gratuita de noticias basada en Inteligencia Artificial, disponible para Android y iOS, que completa el catálogo de aplicaciones móviles junto a Sherpa Assistant, el asistente digital que acumula millones de descargas desde su lanzamiento.