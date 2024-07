EEUU busca proteger el trabajo de los medios de comunicación y artistas de la IA

MADRID, 15 (Portaltic/EP)

El Senado de Estados Unidos ha presentado un proyecto de ley con el que pretende proteger el contenido original de la copia no autorizada hecha por sistemas de inteligencia artificial (IA).

El proyecto de ley, presentado el viernes 12 de junio bajo el nombre 'Content Origin Protection and Integrity from Edited and Deepfaked Media Act' (COPIED), es una iniciativa que firman tres senadores de los partidos Republicano y Demócrata con el objeto de dotar de mayor control a periodistas, artistas y compositores sobre sus trabajos.

Con él se busca combatir el uso de contenido original para crear manipulaciones profundas o 'deepfakes' con herramientas de IA avanzadas que tienen un acabado tan realista que cuesta distinguir que es una creación artificial, y que en ocasiones se utiliza con fines maliciosos.

Para ello, instan a al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) a desarrollar una serie de directrices y estándares que permitan trazar el origen de un contenido, añadir una marca de agua al mismo y detectar el contenido sintético, como se recoge en una nota de prensa.

Además de la transparencia, con la ley COPIED se persigue el uso no autorizado de contenido original en las herramientas de IA, tanto para su entrenamiento como para la generación de nuevo contenido, con la incorporación de controles que permitan a los creadores añadir información sobre su origen que no podrá eliminarse.

Asimismo, se reconoce el derecho a denunciar a las plataformas que utilicen sus contenidos sin permiso, y prohíbe la eliminación, desactivación o alteración de la información sobre el origen del contenido.