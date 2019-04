Desactiva esta función del iPhone y Tim Cook asegura que vivirás mejor

¿Cuántas veces miras el iPhone durante el día? No hace falta que las cuentes, seguro que son muchas, muchísimas. Y de esas veces, la inmensa mayoría de las veces seguro que es porque se enciende con una notificación: un tuit que te citan, un WhatsApp que te llega, un Telegram, un mail que acabamos de recibir, una alerta de COPE... recibirás centenares de notificaciones y sentirás que estás absolutamente informado, lo cual es la idea.

Sin embargo esta abrumadora cantidad de información tiene un pequeño inconveniente: nos ha convertido en adictos al móvil. Porque, ¿cuánto tiempo somos capaces de estar sin mirarlo o, directamente, sin él? Seguramente cuestión de minutos. Si NECESITAMOS tenerlo cerca y sentir su vibración ante cualquier novedad, seguramente tengamos esa dependencia que marca la actualidad.

Pues bien, resulta que el mismísimo 'gran jefe' de Apple, Tim Cook, ha afirmado que él no recibe ni una sola notificación, ¡las ha desactivado! Sí, 'en casa del herrero, cuchillo de palo'. Cook estuvo, como informa ABC, en un evento organizado por la revista 'TIME' en el que habló, entre otros asuntos, de la adicción al móvil. Y, si bien Apple se esfuerza al máximo en vendernos sus terminales, también es consciente de que dependemos del móvil: según un estudio elaborado por 'Dscout', los usuarios de iPhone tocan la pantalla una media de 2.617 veces al día.

Cook escuchó la cifra y dijo algo que sorprendió a todos: se mostró alarmado ante esta increíble dependencia: “Nunca ha sido nuestro objetivo”, y añadió que él mismo había desactivado las notificaciones: “Si no lo habéis hecho os animo a hacerlo. Es necesario que las controléis. Yo recibí tantas que me pregunté a mí mismo si realmente necesitaba recibir esa cantidad de alertas y llegué a la conclusión de que era algo que no aportaba valor a mi vida o que no me hacía mejor persona. Así que decidí cortar por lo sano. De hecho, se lo recomiendo a todo el mundo".

El CEO de Apple puso un ejemplo muy sencillo y que está en la vida de todos: una conversación personal: “Cada vez que coges el iPhone apartas la vista de algo que estás haciendo o de alguien con quien estás hablando, ¿verdad? Si estás mirando más tu móvil que a los ojos de otra persona, hay algo que no estás haciendo bien. Queremos educar a la gente sobre lo que hace e iremos mejorando con el tiempo en este aspecto porque iremos innovando".