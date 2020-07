Así puedes crear tu propio videojuego desde casa

Los videojuegos están de moda, todo el mundo conoce alguno aunque nunca haya jugado a ellos. Ahora existen incluso carreras universitarias que te permiten convertirte en diseñador o desarrollador de videojuegos, pero para empezar a crear tu propio juego, solo necesitas un ordenador, alguno de los siguientes programas gratuitos, tiempo y mucha imaginación.

El mundo de los videojuegos Indie no para de crecer y el programa más utilizado es Unity, totalmente gratuito y solo tendrás que comprar la versión plus al llegar a los 100 mil euros de beneficios. Este es el caso de Marcos, un chico madrileño de 23 años que estudió Ciencias Políticas, pero al terminar la carrera se dio cuenta que su vida tenía que estar ligada a los videojuegos y por eso decidió empezar a estudiar Diseño y Desarrollo de Videojuegos. “El poder meterme en una nueva carrera a través de mi grado en políticas, y no tener que pasar por la selectividad era una posibilidad que no podía dejar escapar”, añade.

Aún no ha comercializado ninguna de las cosas que ha ido creando, y de momento solo desarrolla pequeños niveles de juegos ya conocidos. Dice que estuvo “varios meses para saber usar bien Unity” y ya poder afrontar un reto mayor, ahora se encuentra en proceso de creación de varios niveles tributo del Hollow Knight, y asegura que “lo más necesario es tiempo y paciencia, pero que cualquiera puede hacerlo”.

“Crear tu propio videojuego en casa es difícil, pero no es imposible. Todo lo que requiere un esfuerzo vale la pena. No es lo mismo escribir un libro en una semana que en un año, el proceso de un videojuego es igual”, indica. Además, asegura que crear un videojuego no es que sea difícil, sino más bien “laborioso”.

Marcos lo tiene claro, para aprender a usar los motores de cualquier programa de diseño y desarrollo de videojuegos es necesario “fallar y equivocarte” para no volver a cometer esos errores. “Debes comenzar por una base, con una idea, y luego poco a poco ir pensando las mecánicas, es decir, cómo se mueve el muñeco, cómo dispara o golpear”, agrega.

Además de Unity, otras plataformas muy utilizadas es el Game Maker a nivel más profesional, nacida en 1999 y que desde 2019 se puede descargar su última versión de forma gratuita durante 30 días. Una vez pasa ese plazo tendrás que pagar 149,99 euros para poder seguir disfrutando del sistema.

Otro programa muy utilizado es el Unreal Engine, perteneciente a Epic Games la creadora de Fortnite. Desde 2015 es gratis para todos los usuarios, y solo una vez comercializado se tendrá que pagar el 3% de las ganancias a partir de los 3000 euros. Ya sea en YouTube o en otras webs, existen miles de tutotriales gratuitos para poder empezar a crear tu propio videojuego.