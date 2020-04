¿Cómo puedo grabar un vídeo en casa de forma correcta con el móvil?

En estos días en los que estamos en casa sin salir a ningún lugar, los teléfonos móviles se han dispuesto como los elementos que muchos usuarios utilizan para romper la distancia que los separa de sus familiares, amigos o compañeros de trabajo. En ese sentido la cámara de los propios teléfonos también ha estado sustituyendo en muchos espacios televisivos a las cámaras de vídeo tradicionales. Es por ello, que puede que tengamos cierta curiosidad hacia comenzar nosotros un formato en vídeo con el que poder explicar al mundo cualquier tema.

Un teléfono móvil, si bien no sustituye a una cámara de vídeo profesional, se configura como herramienta indispensable durante los días de cuarentena. No le vamos a pedir una calidad y profundidad de color de una DSLR o una ENG, pero actualmente graban muy bien. Para ello solo tenemos que abrir la aplicación de cámara de nuestro dispositivo. No abrimos la cámara de Instagram o Whatsapp puesto que la idea es que nuestro vídeo sea multiplataforma.

Una vez con la cámara abierta, disponemos el móvil de forma horizontal y no vertical. De modo que no salen las típicas franjas negras a los lados de la pantalla una vez visualicemos el contenido en un monitor o un televisor. Recortar siempre estamos a tiempo si queremos adaptarlo a Instagram, pero el resultado no será el más óptimo si solo lo tenemos en vertical.

Una vez hecho esto, nos pondremos en un entorno lumínico adecuado. Hay que evitar el contraluz, es decir, grabarse detrás de ventanas u objetos que desprendan una cantidad de luz que nos haga oscurecer el primer plano de nuestro vídeo. También deberemos tener en cuenta el audio a la hora de grabarnos. Muchas personas no tendrán los típicos micrófonos de corbata, pero quizá si unos auriculares con micrófono o el propio micrófono del dispositivo móvil. Una vez configurado el audio deberemos evitar ambientes ruidosos. No vamos a salir a la calle como es lógico, pero dentro de nuestra casa, podemos encontrarnos con momentos de ruido debido a factores externos como pueden ser los vecinos.

Por último, una vez que tenemos el vídeo bien localizado, encuadrado, configurado el audio y el plano que queremos realizar, tan solo hay que darle a grabar situando el teléfono en un trípode. En su defecto podemos utilizar un soporte casero que tengamos en casa. No obstante, hay que llevar cuidado de que no se caiga el dispositivo. Solo queda seleccionar una buena temática, trabajarla y darle al REC para grabar nuestro vídeo.