¿Cómo se hacen ricas las estrellas de TikTok?: así genera dinero la red social de moda

Cada vez hay más personas que se dedican a las redes sociales o a ser creadores de contenido, incluso hay muchos niños pequeños que solo consumen ese tipo de vídeos y aspiran a ser como los que ven en pantalla. Lo que muchos comenzaron a hacer como un hobby, ha terminado siendo el trabajo con el que llevan un sueldo a casa o un complemento para ello. No obstante, esto no está al alcance de todos, dado que tienes que tener cierta popularidad y repercusión para poder vivir de ello.

Tras YouTube, Instagram y Twitch, ahora es TikTok una de las plataformas más populares. Tanto que ha empezado a ser una de las más cotizadas, ya que su alcance es mayor, aunque no es de la más rentables. A pesar de ello, solo los perfiles con más de diez mil seguidores comienzan a ganar dinero. Siendo otros de los requisitos el ser mayor de edad y acumular mínimo 100.000 visualizaciones en los vídeos en los últimos 30 días.

A diferencia de otras plataformas como Twitch, TikTok no especifica cuánto se cobra por vídeo. Al igual que no hay ningún plan de monetización concreto y no paga ni por la cantidad de likes ni de seguidores, sino solo por la cantidad de visitas al contenido y al perfil. Concretamente, esto se hace por la herramienta CPM o costo por mil. A través de esta, evalúan los perfiles para determinar cuánto pagarán a cada uno según el nivel de su contenido.

Aunque no existe una tabla establecida que marque las ganancias, el valor de las cuentas es mayor si eres de Estados Unidos. En el caso de España, se cobran unos 0,04 € por 1.0000 reproducciones, 0,40 € por 10.000 reproducciones, 4 € por 100.000 reproducciones, 40 € por 1.000.000 reproducciones, 200 € por 5.000.000 reproducciones y 400 € por 10.000.000 reproducciones. Siendo aproximadas todas estas cifras.









2 y 3 céntimos por cada 1.000 visualizaciones

Según han señalado algunos usuarios, se gana entre 2 y 3 céntimos por cada 1.000 visualizaciones. Teniendo esto en cuenta, se necesitarían al menos un millón de visualizaciones en un vídeo para poder ganar al menos 20-30 euros. Esto ha sido corroborado por Business Insider, espacio que, a través de entrevistas a diferentes tiktokers, ha confirmado que el precio de cada visualización no es más que de unos pocos céntimos.

Respecto a esto, el mencionado medio pone como ejemplo al influencer Preston Seo, que tiene 1,6 millones de seguidores la red social, y ganó aproximadamente 1.664 dólares (1622,28 euros) entre enero de 2021 y mayo de 2021. Es decir, entre 9 y 38 dólares al día (8,77 y 37,5 euros).

"Sobre lo que cobramos los creadores de contenido no hay nada claro. Hay algunos que dicen que cada 1.000 visualizaciones te pagan 10 céntimos, otros que son cada no sé cuántas visualizaciones. No hay nada concreto", dice por su parte la tiktokerEli Defferary. No obstante, como en todas las plataformas, la cantidad de los pagos depende del tipo de contenido y de si logran hacerse virales o no. En el caso de Eli Defferary, gana en torno a los 1,5 euros por día en la red social: "Subí un contenido con 9,5 millones de visitas, y solo por ese vídeo me pagaron 23 euros. Lo que quiero decir es que es muy poca cantidad, pero no hay nada exacto y TikTok tampoco nos dice exactamente cuánto es".

Por otro lado, otra manera de ganar dinero es haciendo directos en los que interactuar con los seguidores. Esto se debe a que los followers pueden hacer regalos virtuales a los usuarios, los que son equivalentes a dinero real. De esta manera, por cada 6.607 monedas pueden conseguir hasta 109,99 euros.

Teniendo todo esto en cuenta, a diferencia de otras plataformas como YouTube o Twitch, es muy difícil conseguir los ingresos necesarios para poder vivir de TikTok. Como consecuencia,muchos se decantan por crear contenido siguiendo otras estrategias como la promoción o el patrocinio de marcas.

Tal y como explica Preston Seo, puede llegar a cobrar alrededor de 600 dólares por cada publicación promocional. Lo mismo que la tiktoker estadounidense Symphony Clarke, quien ingresa entre 350 y 600 dólares por este tipo de patrocinios. De igual manera, según la revista estadounidense Forbes, Charlie d'Amelio, la tiktoker con más seguidores al acumular 128,5 millones, puede llegar a ganar unos 4 millones de dólares al año. Esto teniendo en cuenta que muchos de sus vídeos han superado los 25 millones de visualizaciones, ingresando así unos 750 euros por vídeo, además de todos los patrocinios y colaboraciones con diferentes marcas.













Hendy Gomez: "En un mes puedo ganar entre 400-500 euros"

Esto se puede comprobar teniendo como ejemplo al tiktoker Hendy Gomez, que acumula más de un millón de seguidores. "Empecé a ganar dinero gracias las visualizaciones, que estaban subiendo muy rápido. Entonces, mis vídeos empezaron a viralizarse y tuve buena aceptación del público. Cuando empecé a ganar muchos seguidores, comencé a trabajar con marcas y campañas", cuenta para COPE tras confesar que se decidió a crear contenido "en la cuarentena al echar en falta el baile, por lo que empezó a aprenderse coreografías" de la plataforma.

"La recaudación depende de cómo funcione tu algoritmo, los likes, los comentarios, las visualizaciones... En un mes puedo ganar entre 400-500 euros solo de la plataforma. Pero, luego, sumo las campañas y, además, hago coreografías en TikTok para que artistas promocionen sus temas", explica sobre la recaudación en esta red social el también bailarín y coreógrafo, aunque confirma que "este ingreso es muy relativo porque depende de las campañas que entren".

Por este motivo, cree que "no puede vivir solo de TikTok": "Las aplicaciones vienen y van, funciona por tema de algoritmo... De todas formas, si tienes una constancia sí puedes obtener grandes frutos de TikTok. Depende de muchas cosas". "Para mí, las redes son un complemento de lo que hago porque soy bailarín y coreógrafo", aclara.





TikTok como herramienta de promoción

Por otro lado, cada vez son más las empresas que utilizan esta red social como herramienta de promoción para generar ingresos. Por ejemplo, las discográficas han descubierto un gran potencial en TikTok, ya que los bailes predominan en este canal. Además, las canciones que aparecen en las listas de novedades suelen ser las se hacen virales en TikTok. Hasta el punto de que muchos temas son compuestos pensando en ser emitidos en esta plataforma.

Por este mismo motivo, hay discográficas que pagan regularmente a algunos tiktokers para que hagan un video en el que salga la canción nueva de su artista. Algunas de las más populares de la red social, como Nicole, Natalie y Nika Taylor, que tienen más de 8 millones de seguidores, dijeron que cobraban unos 750 dólares por promocionar una canción en un solo video, 1.400 dólares por dos videos y 2.000 dólares por tres videos.

Por este motivo, aunque no es de las redes sociales más rentables, la ventaja de TikTok es que cualquier vídeo puede aparecer en la sección 'Para Ti' sin tener en cuenta la popularidad del usuario, logrando así hacerse viral en unos pocos segundos. Una oportunidad que no te brida el resto de redes sociales.