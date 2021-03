Si tienes problemas desde el lunes con Gmail, Chrome u otras aplicaciones de tu móvil Android. En el Blog de Tecnología Frikipandi han explicado la solución ¿Cómo solucionar el fallo de Android que hace que se cierren las aplicaciones como Gmail o Amazon?

No te preocupes se ha producido un error en una actualización de Webview de Android pero tiene solución. Si tienes un móvil Android, sobre todo de Samsung o Xiaomi, tal vez has notado que algunas aplicaciones se cierran solas. Si estás desesperado estate tranquilo, hay solución.

Por otra parte os recodamos que puedes disfrutar de nuestras apps de radio en Google Play

Descargar COPE

Descargar CADENA 100

Descargar RockFM

Descargar MegastarFM

Descargar Tiempo de Juego

Se te cierran las aplicaciones en Android. Te explicamos como solucionarlo

No, no es un problema de tu móvil, sino un fallo mundial.

Se ha producido un fallo en la actualización de la aplicación System WebView de Android ha causado problemas en el sistema operativo de varios dispositivos móviles como smartphone y Tablets Android.

Así que, si has tenido dificultades para acceder a algunas aplicaciones, como Gmail, Amazon y otras más, no has sido el único

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La aplicación WebView es el componente muy importante del navegador interno de Internet para tu móvil.

Ees la que permite que las demás apps de Android muestren contenido de Internet. También lo usa el navegador Chrome.

El lunes 22 de marzo por la noche empezó a dar errores en los móviles de muchos usuarios y provocó que algunas aplicaciones se cerrasen de manera inesperada. Google ha reaccionado y ya está las actualizaciones de Webview para Android y Chrome en Google Play.

Google ha informado de que ya ha corregido el error en la última actualización de WebView del sistema y Google Chrome, de modo que otra forma de arreglarlo es ir a Google Play y buscar e instalar las actualizaciones tanto para WebView como para Google Chrome.

La actualización del sistema Android WebView y Google Chrome a través de Google Play ahora debería resolver el problema para todos los usuarios.

1. Navega a la aplicación Play Store.

2. Busque WebView del sistema Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.webview)

3. Seleccione la opción "Actualizar".

4. Repita estos pasos para Google Chrome (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome)

Para obtener más información sobre la actualización de aplicaciones de Android, consulte: https://support.google.com/googleplay/answer/113412 Para forzar la actualización, se deberá acceder a la Google Play Store, dirigirse al apartado de ‘Mis aplicaciones’ y ‘Buscar actualizaciones’. Para poder solucionar el problema, las apps que deberán actualizarse serán tanto Google Chrome como el System WebView.