Ciberseguridad: Samsung crea un chip de seguridad con sensor de huellas dactilares destinado a tarjetas de pago biométricas

Samsung ha creado una nueva solución que combina un sensor de reconocimiento de huellas dactilares con un procesador en un solo chip ('All In One', en inglés), que está destinado a tarjetas de pago con reconocimiento de datos biométricos.

Este circuito integrado (IC, por sus siglas en inglés) recibe la denominación S3B512C y, aunque está diseñado principalmente para tarjetas, la compañía tecnológica se ha planteado introducirlo en otros contextos.

"También se puede usar en tarjetas que requieren autenticaciones de alta seguridad, como identificación de estudiante o empleado, membresía o acceso a edificios", ha indicado el vicepresidente de mMarketing de System LSI en Samsung Electronics, Kenny Han, en un comunicado.

Este IC de seguridad es capaz de leer la información biométrica a través de su sensor de huellas dactilares, almacenarla y autenticarla con datos cifrados mediante un sistema de seguridad "a prueba de manipulaciones". También analiza y procesa los datos con un procesador seguro.

El S3B512C puede simplificar el proceso de fabricación de las tarjetas, ya que integra en un solo chip funciones específicas para proteger sus datos. Así, puede ayudar a los fabricantes a reducir la cantidad de chips que necesita y a optimizar los procesos de diseño de tarjetas de pago biométricas.

Con este tipo de autenticación, en el que se verifican las características únicas del cuerpo de los usuarios, no es necesario teclear el PIN de la tarjeta, lo que permite mayor rapidez y seguridad en las interacciones de pago con tarjeta.

Debido a que son configuraciones únicas y personalizadas y que los datos de las huellas dactilares se almacenaman en una unidad de almacenamiento seguro aislado (SE, por sus siglas en inglés), se pueden evitar transacciones fraudulentas tras la pérdida o el robo de la tarjeta.

Además, el chip está equipado con tecnología 'anti–spoofing', que evita que los usuarios no autorizados eludan el sistema de seguridad con métodos sospechosos e ilegales, como el uso de huellas dactilares artificiales.

Esta solución está certificada por EMVCo, cumple con los estándares de seguridad internacionales (CC EAL 6+) y funciona de acuerdo con las últimas especificaciones de seguridad del plan de evaluación biométrica (BEPS) de Mastercard para tarjetas de pago de estas características.

