Ciberseguridad: Google recuperará el listado de 'Permisos' en la información de las 'apps' en Play Store

La llegada del panel 'Seguridad de los datos' a la información sobre las aplicaciones en Play Store sustituyó al apartado 'Permisos', pero ahora Google asegura que lo va a recuperar tras las críticas negativas por su retirada.

El apartado 'Permisos' desapareció de la información de las aplicaciones que ya habían incorporado el nuevo panel 'Seguridad de los datos', eliminando con ello un listado de los requisitos que necesita una aplicación para operar en un dispositivo, como el acceso a la cámara o la lista de contactos.

El cambio no convenció del todo a los usuarios de Android, quienes lo encontraban "útil", y por ello Google ha decidido incorporarlo de nuevo "en breve" en la información de las 'apps', como recoge en un comunicado compartido en Twitter desde el perfil de Android Developers.

"La sección de Seguridad de los datos ofrece a los usuarios una vista simplificada de cómo una aplicación recopila, comparte y protege los datos del usuario, pero también queremos que la información de permisos de la aplicación sea fácilmente visible para que los usuarios comprendan la capacidad de una aplicación para acceder a datos y acciones restringidos específicos también", explica.

Privacy and transparency are core values in the Android community. We heard your feedback that you find the app permissions section in Google Play useful, and we've decided to reinstate it. The app permissions section will be back shortly. ? Android Developers (@AndroidDev) July 21, 2022

