Ciberseguridad: El fundador de Signal niega que Telegram sea una 'app' segura, mientras Durov destaca el respeto a los usuarios

Telegram no es una aplicación de mensajería segura ni está encriptada, sino que guarda la información que recopila del usuario en texto plano, según ha señalado el fundador de Signal, Moxie Marlinspike.

Marlinspike asegura que todavía se sorprende cuando muchos medios de comunicación siguen definiendo a Telegram como un "mensajero encriptado", ya que, para él, "en términos de privacidad y recolección de datos no hay una opción peor".

El fundador de Signal, ha explicado en Twitter que Telegram no usa la encriptación de extremo a extremo por defecto (e2ee), sino que ofrece la posibilidad de crear 'chats secretos', que emplea un protocolo e2ee "dudoso", que incluso el que tiene Facebook Messenger es mejor.

Detalla, además, que la información que recopila del usuario (grupos, archivos multimedia, mensajes enviados y recibidos) se almacena en texto plano en los servidores, lo que afirma que puede comprobarse instalando la app en un nuevo dispositivo móvil y registrando el número de teléfono.

En esta prueba, el usuario verá "inmediatamente" el historial de conversaciones, los contactos, los archivos multimedia compartidos en los chats y los grupos, porque toda esta información está en los servidores, en texto plano.

"El objetivo de un 'mensajero cifrado' debería ser que no tengas que confiar en nadie más que en las personas con las que te estás comunicando", apunta Marlinspike. E insiste en que "Un mensaje que envíes debería ser solo visible para ti y el destinatario" y lo mismo debería suceder con los detalles de un grupo. "Buscar a tus contactos no debería revelárselos a nadie más".

Por su parte, el fundador y director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, que no ha hecho ningún referencia directa a Marlinspike, ha compartido este martes los resultados de un informe del FBI sobre las 'apps' de mensajería en el que se recoge que servicios encriptados como WhatsApp comparten los datos de los usuarios con terceros mientras que Telegram "es una de las pocas apps de mensajería que no infringe la confianza de sus usuarios".

Asimismo, desde Telegram han indicado a Europa Press que los mensajes de la app están cifrados con el protocolo MTProt(chats en la nube, cifrado servidor–cliente). Los mensajes se encriptan antes de que ser transmitidos, y se les añade un encabezado externo en la parte superior del mensaje que consta de un identificador de clave de 64 bits y una clave de mensaje de mensaje de 128 bits.

Los chats secretos utilizan la encriptación de extremo a extremo, lo que impide que terceros y la propia Telegram accedan a los mensajes, archivos y contenidos multimedia que en ellos se compartan, y tampoco se almacenan en los servidores ni se mantiene un registro de los mensajes.

También han subrayado que los mensajes se almacenan cifrados en los servidores (no en texto plano), y que desde el año 2013, tanto el cifrado y como la API de Telegram han sido revisados por expertos en seguridad sin que se haya encontrado alguna forma de romper el cifrado utilizado actualmente por el servicio de mensajería.

