"Cerebro(s)" explora los misterios de este órgano a lo largo de la historia

La exposición "Cerebro(s)" explora desde diferentes ámbitos los misterios de este órgano a lo largo de la historia, y ha recopilado cerca de doscientas piezas de veinte artistas contemporáneos y de veinte proyectos científicos sobre uno de los órganos más complejos y el que más incógnitas genera a nivel científico y filosófico.

La exposición se abre mañana al público en el Espacio Telefónica de Madrid y permanecerá hasta el próximo 11 de junio, y durante este periodo estará acompañada de numerosas actividades paralelas para escudriñar el funcionamiento y la evolución del cerebro, en un programa que ha contado con financiación y colaboración de la Fundación de la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación.

La exposición se adentra tanto en la anatomía del cerebro como en todo aquello que genera: la consciencia, el pensamiento abstracto, el lenguaje, la imaginación, los sueños o la memoria, e indaga en otras mentes más allá de la humana, como las inteligencias artificiales, animales y colectivas y las de organismos sin cerebro.

La muestra está comisariada por el físico y biólogo Ricard Solé y por Emily Sargent, directora de exposiciones de la Wellcome Collection, y el proyecto forma parte de la programación del Año de Investigación Ramón y Cajal 2022, impulsado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Cien años después de que Ramón y Cajal descubriese que la neurona era la unidad básica de la arquitectura cerebral, el ritmo de los descubrimientos se ha ido acelerando y ha permitido el establecimiento de nuevos vínculos entre ciencia y filosofía, ha recordado hoy la Fundación Telefónica.

Y aunque la comunidad científica ha definido el mapa más detallado de la materia gris que jamás ha existido, el funcionamiento del cerebro sigue siendo una incógnita y son todavía muchas las incógnitas: ¿por qué hay cerebros?,¿de dónde sale la consciencia?, ¿y la creatividad? ¿qué pasa cuando la mente enferma?, ¿se pueden crear máquinas inteligentes?.

La exposición que mañana se inaugura en Madrid parte de dos muestras originariamente independientes: "Brains: The Mind as Matter" (2012) y "States of Mind: Tracing the Edges of Consciousness" (2016), que fueron ya programadas en la Wellcome Collection de Londres, entidad coproductora de «Cerebro(s)» junto al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y la Fundación Telefónica.