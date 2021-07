Cambio drástico en WhatsApp: así será la nueva actualización que ha anunciado la app de mensajería

La aplicación de mensajería Whatsapp está preparando un gran cambio en la forma en la que se envían tanto fotos como vídeos a otros usuarios. Una nueva característica que que ya se encuentra en desarrollo.

Recientemente los usuarios han tenido que aceptar un gran cambio en los términos de políticas de privacidad de la app para que pudiesen seguir utilizándola. Además, la propia Whatsapp anunció otra modificación en sus funciones: permitirá migrar el historial de conversaciones entre dispositivos Android e iOS, algo también muy demandado por los clientes.





El cambio de Whatsapp en fotos y vídeos

Pero ahora parece que el objetivo de la empresa de Facebook es conseguir que las imágenes y las fotografías ganen en calidad. Por ello, la aplicación de mensajería WhatsApp trabaja actualmente en una nueva función con la que permitirá que sus usuarios puedan enviar imágenes y vídeos con calidad superior a la actual.

Ha sido el portal especializado WABetaInfo el que ha advertido ha advertido la función en las últimas betas de WhatsApp para móviles Android(2.21.14.6 y 2.21.14.16), aunque de momento esta novedad se encuentra en desarrollo. Hasta ahora, las imágenes y vídeos enviados a través de WhatsApp se comprimen de manera automática, por lo que ciertos contenidos pueden perder calidad con respecto al archivo original, pero así el envío es más rápido.

Con la nueva función, como ha mostrado WABetaInfo, los usuarios podrán elegir entre tres opciones diferentes en los ajustes de almacenamiento y datos, sobre la calidad de los vídeos y fotografías compartidos en chats.





¿Cómo podré enviar imágenes de alta calidad?

Como ya venimos contando, los usuarios tendrán la posibilidad de elegir entre tres opciones desde los ajustes de la aplicación. La primera es la automática, la recomendada por la aplicación, mientras que la segunda permite enviar contenidos con 'la mejor calidad' y la última activar el 'ahorro de datos'. La aplicación explica en la propia función en desarrollo que al elegir la mejor calidad, "las fotografías (o los vídeos, en su caso) son más pesadas y pueden tardar más en enviarse".

Recientemente, la aplicación de mensajería instantánea también anunció que estaba trabajando en una actualización de las imágenes que se enviaban, lo que hace que parezca que el objetivo de la empresa de Facebook es parecerse un poco más a la otra red social propiedad de la compañía de Zuckerberg.

Instagram cuenta desde hace años con una función que adoptó de la app Snapchat que consistía en compartir imágenes que podían verse solo un número limitado de veces, incluso una sola. Algo que, ahora, pretende adoptar Whatsapp para seguir reteniendo usuarios.

“Whatsapp lanzará una modalidad que te permitirá enviar fotos y vídeos que sólo pueden verse una vez”, anunciaba en Twitter WABetaInfo. Además, el portal asegura que, dentro de la información disponible, podremos sabes si la otra persona ha visto la foto o no, aunque solo haya sido una vez: “También puedes verificar si el receptor ha abierto el contenido multimedia. Esta característica estará disponible en una actualización futura de Whatsapp para Android, IOS y en versión Web”, concluye el mensaje. No obstante, la compañía de mensajería no se ha pronunciado todavía y no hay fecha concreta de cuándo podría lanzarse al mercado esta actualización de la app.