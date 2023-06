Apple planea lanzar un modelo de Vision Pro más económico a finales de 2025, según Gurman

MADRID, 12 (Portaltic/EP)

Apple está trabajando en el lanzamiento de un modelo de su nuevo visor de realidad mixta (RM), Vision Pro, más económico, que planea lanzar a finales del año 2025, y prepara también una versión mejorada del que acaba de presentar.

La compañía dirigida por Tim Cook presentó su primer visor Apple Vision Pro el pasado lunes. Un dispositivo de RM que presenta una interfaz que retoma el lenguaje de diseño de iOS y Mac, se puede controlar con los ojos, las manos y la voz.

Este dispositivo, estará disponible a partir del próximo año y saldrá a la venta por un precio de 3.499 dólares, inicialmente en Estados Unidos.

En este marco, Apple ha recibido algunas críticas que señalan que el precio del Vision Pro es demasiado alto. Sin embargo, la compañía ha justificado el precio de su visor haciendo referencia a la tecnología de alta gama que incluye y el costoso proceso de fabricación.

De hecho, tal y como recuerda Bloomberg, el máximo ejecutivo de Apple a cargo del proyecto, Mike Rockwell, subrayó que si los usuarios comprasen un nuevo televisor de "última generación", un sistema de 'software' envolvente, un ordenador "poderoso y con múltiples pantallas de alta definición", y una cámara de alta gama, "aún no se hubieran acercado a lo que ofrece Vision Pro".

Sin embargo, tal y como ha podido conocer el analista y periodista de Bloomberg Mark Gurman, Apple pretende lanzar una versión más económica de su visor de RM para finales de 2025, es decir, dos años después de la presentación del Vision Pro original.

En este sentido, según señala Gurman en su boletín 'Power On', esta versión de menor precio sería conocida como 'Apple Vision' o 'Apple Vision One', ya que el dispositivo presentado actualmente se llama 'Apple Vision Pro'. "El nombre Vision Pro incluso implica que hay una versión no Pro en proceso", ha apostillado.

No obstante, también ha subrayado que crear un modelo más barato se trata de una tarea difícil, ya que el precio de venta de Vision Pro (3.499 dólares) es "igual o cercano al coste de fabricarlo". Así, las cámaras y sensores, los chips duales de Apple M2 y R1 y las dos pantallas de realidad virtual micro-OLED 4K son los componentes más caros del visor.

Por tanto, de cara a conseguir crear y fabricar un modelo más asequible, Apple tiene que prescindir de algunos componentes del visor. Por ejemplo, según Gurman, la compañía podría utilizar pantallas de menor calidad, un procesador de grado iPhone o de Mac más antiguo, e introducir menos cámaras.

Otra opción sería conseguir un diseño del dispositivo "más simple". Es decir, tal y como ha explicado Gurman, los usuarios podrían utilizar AirPods para obtener audio espacial, en lugar de integrar los altavoces en el visor. Siguiendo esta línea, se podrían eliminar características como la cámara 3D y se podría diseñar un proceso de fabricación "más refinado".

Sin embargo, la compañía tecnológica no puede prescindir de otras características que hacen que el visor destaque. Por ejemplo, Gurman se ha referido a la tecnología EyeSight que proyecta la imagen de los ojos de quien lo utiliza. Lo mismo ocurre con el sistema de seguimiento de ojos y manos, con lo que se controla el dispositivo.

Por otra parte, Gurman ha indicado que Apple también está trabajando en una nueva versión de Vision Pro más potente. En concreto, este modelo incluirá un procesador más rápido para conseguir un rendimiento "aún mejor".