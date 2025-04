Apple paga hasta 2 millones de euros si encuentras esto en tu móvil: buscan a cualquiera que les ayude

La seguridad siempre ha sido una de las grandes banderas de Apple. Tanto el iPhone como los MacBook están diseñados para proteger al máximo los datos del usuario, blindando la información personal con sistemas de cifrado avanzados y medidas que, en la mayoría de los casos, superan a las de la competencia. Sin embargo, incluso las fortalezas más robustas pueden tener grietas. Y es precisamente ahí donde Apple necesita tu ayuda.

Apple pone precio a tu habilidad: hasta 2 millones por encontrar un fallo

Desde hace unos años, Apple ofrece recompensas millonarias a cualquier persona —sí, cualquiera— que logre detectar vulnerabilidades en sus dispositivos. Esta iniciativa, conocida como Apple Security Bounty, busca que tanto profesionales de la ciberseguridad como usuarios comunes colaboren en la detección de errores que puedan comprometer la seguridad del sistema.

Y no se trata de recompensas simbólicas. Si encuentras un fallo crítico y puedes demostrarlo, Apple puede llegar a pagarte hasta 2 millones de euros (el equivalente aproximado a 2 millones de dólares). No hace falta ser ingeniero, ni trabajar en Silicon Valley: si detectas un error grave, puedes reportarlo y, si cumple con los criterios de Apple, recibir una compensación económica a la altura del problema.

La razón es sencilla: prevenir es mejor que curar. Un fallo de seguridad grave puede poner en jaque a millones de usuarios en todo el mundo, afectar la confianza en sus productos e incluso provocar pérdidas millonarias. Apple prefiere invertir en prevención, premiando a quienes encuentren esos “agujeros” antes de que los aprovechen los ciberdelincuentes.

Apple busca que no haya problemas con los hackers en sus modelos

Además, con este programa, la compañía se adelanta a los llamados zero-day exploits —fallos que se descubren y se utilizan antes de que el fabricante tenga tiempo de solucionarlos—, protegiendo así a su comunidad y manteniendo su reputación como una de las marcas más seguras del mercado.

No vale cualquier fallo. Apple está interesada en errores que afecten a la seguridad de sus dispositivos: accesos no autorizados, fallos en la autenticación, posibilidad de ejecutar código malicioso sin permiso del usuario o formas de espiar información sensible sin que nadie lo detecte.

Aunque no seas hacker puedes participar en este programa si ves un fallo gordo en tu móvil

También tienen en cuenta qué tan fácil es reproducir ese error. Si el fallo es grave, se puede repetir fácilmente y afecta a muchos dispositivos, la recompensa puede alcanzar el tope de los 2 millones de euros.

Por supuesto, Apple evalúa cada caso con rigurosidad. No basta con decir “mi móvil hace cosas raras”; es necesario documentar el fallo, explicarlo bien y, preferiblemente, demostrar cómo se produce.

La recompensa de Apple es bastante apetecible

Cómo participar: reportar un fallo a Apple paso a paso

La participación en este programa es abierta. Cualquier persona puede hacerlo. Aquí te explicamos cómo funciona:

Detectas un fallo en tu iPhone, iPad, MacBook u otro dispositivo Apple. Accedes a la página oficial del programa: Apple Security Bounty. Pulsas el botón azul para iniciar el proceso de envío del informe. Rellenas los datos solicitados, explicas el problema y, si es posible, adjuntas pruebas o una descripción técnica de lo que ocurre. Apple evalúa el fallo y, si cumple con los requisitos, te contacta y establece la recompensa correspondiente.

Hay quien ya lo ha hecho y ha recibido el pago. Algunos casos conocidos en medios especializados hablan de hackers éticos —los llamados white hat hackers— que han recibido entre 100.000 y 1.500.000 dólares por encontrar errores críticos.

Con esta estrategia, Apple no está fomentando el espionaje ni alentando a los ciberdelincuentes. Todo lo contrario. Está construyendo una red de aliados, una comunidad global que ayuda a fortalecer su ecosistema de seguridad a cambio de una recompensa justa y transparente.

Y lo más interesante: este tipo de iniciativas también contribuyen a crear conciencia sobre la importancia de la ciberseguridad en nuestra vida diaria. Hoy, nuestros móviles y ordenadores no son solo herramientas: contienen nuestras fotos, datos bancarios, contraseñas, contactos y hasta nuestra vida laboral. Protegerlos es protegernos.

Alamy Stock Photo Hombre usando un nuevo teléfono móvil, el iPhone 15

Así que si alguna vez te ha pasado algo raro con tu iPhone o tu MacBook y crees que puede ser un fallo serio, ya sabes: puede que estés frente a una oportunidad única. Apple busca ojos atentos y mentes curiosas. Y si encuentras lo que buscan, te pagarán como un profesional.

La tecnología evoluciona cada día, pero también lo hacen los riesgos. Y Apple lo sabe. Por eso, abre sus puertas a quienes quieran ayudarles a mejorar, recompensando a quienes encuentren los errores antes que los malos. Porque cuando se trata de seguridad, todos podemos ser parte de la solución. Es eso o volver a tiempos donde el Jailbreak era la regla y no la excepción, vaya.