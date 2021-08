Alta velocidad ferroviaria española: ¿Conoces su historia?

La alta velocidad ferroviaria en España se compone en la actualidad de cuatro corredores principales de alta velocidad por los que circulan diversos servicios y por las numerosas líneas en construcción o en proyecto. Con 3400 km aproximadamente en servicio, se trata de la red ferroviaria de alta velocidad más extensa de Europa y la segunda en todo el mundo, solo por detrás de China.

La empresa pública, Renfe, es la que mayoritariamente opera en todas estas vías, aunque poco a poco van llegando diferentes compañías que cubren este nicho.

Un tren que ya se encuentra en diferentes países europeos y que destaca por medir 200 metros con capacidad para casi 500 pasajeros y con una velocidad punta de 360 kilómetros por hora. Aquí se muestra como se encuentra la red de vías de alta velocidad en España.





La construcción de la red de alta velocidad ha supuesto un considerable esfuerzo económico para el país, por lo que su rentabilidad o valor socioeconómico está en entredicho.

La llegada de nuevas compañías

Desde el 15 de marzo de este mismo año, el monopolio de la empresa pública Renfe ha terminado con la llegada de Ouigo. El nuevo operador de trenes de alta velocidad llegó a España con el objetivo de popularizar la alta velocidad y acercar este medio de transporte a todos los bolsillos. Pues los precios empezaron entre 5 y 15 euros y ahora mismo están entre 10 y 20.

Ahora mismo, la empresa francesa opera entre Madrid, Zaragoza, Barcelona y Tarragona. Aunque próximamente se espera que añada paradas en la zona andaluza. cabe destacar que la llegada de Ouigo, Renfe ha estrenado su nuevo tren Avlo, con el objetivo de competir en términos de precio con la compañía francesa.

La última incorporación a la alta velocidad ferroviaria española es Ilsa, una compañía valenciana nacida de la fusión de las empresas Air Nostrum y Trentalia empezará durante estos meses diferentes pruebas. Un tren que ya está en funcionamiento a lo largo de muchos países europeos europeos y que mide 200 metros con capacidad para alrededor de 500 pasajeros y que alcanza una velocidad máxima de 360 kilómetros por hora.

Cuando termine el periodo de prueba, se supone que a mediados del año 2022, podremos contar en nuestro país con este tren que operará diferentes rutas, Madrid-Zaragoza-Barcelona, Madrid-Cuenca-Valencia/Alicante y Madrid-Córdoba-Málaga/Sevilla.

El funcionamiento de estos trenes

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las fuentes de alimentación eléctrica de estas grandes naves se sitúa en estaciones que suele haber en puntos estratégicos a lo largo de la vía. El número de estos puestos variará en función de los kilómetros de vía y de la potencia requerida en el tren, generalmente suele ser alta en este tipo de trenes.

Los motores de tren generalmente utilizan una combustión diésel, que conectada a un generador, genera una electricidad que se traslada a los motores.

Los trenes de alta velocidad utilizan corriente alterna, mientras que otros trenes que realizan distancias más cortas utilizan corriente continua.

En definitiva, aunque la gente no lo conozca, la velocidad de este tipo de trenes no depende del propio tren, sino de las vías en las que circula. Por ello, la alta velocidad no puede circular en cualquier tipo de vía, sino que tiene que estar adaptada para ser una fuente de alimentación para trenes que requieren tanto gasto eléctrico.